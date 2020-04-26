У ДБР заперечують заяву Ляшка та Сюмар про підготовку підозри у державній зраді Порошенку, Воронченку та Турчинову

У Державному бюро розслідувань заперечують заяву народного депутата від «Європейської солідарності» Вікторії Сюмар та колишнього депутата Олега Ляшка про підготовку підозри у державній зраді командувачу ВМС ЗСУ України адміралу Ігорю Воронченку, колишньому секретарю РНБО Олександру Турчинову та п’ятому президенту України Петру Порошенку, повідомляє «Українська правда».

«Держзраду хочуть «пришити» адміралу Воронченку, Олександру Турчинову, Петру Порошенку. Вдумайтеся. За прохід українських суден в українських територіальних водах...», – написала 25 квітня у «Фейсбуці» Сюмар, зазначивши, що підтверджує інформацію, озвучену Олегом Ляшком.

Вона наголосила, що подібні дії вигідні Росії та чинній українській владі.

В.о. директора Державного бюро розслідувань Олександр Соколов у коментарі «Українській правді» заявив, що інформація не відповідає дійсності і нібито ще два тижні тому було відомо, що «подібний сценарій хочуть використати для розгортання протестів у Києві».

За словами Соколова, таке кримінальне провадження вже є за заявою Андрія Портнова. Його відкрили ще коли ДБР очолював Роман Труба.

«Фейком» назвали оприлюднену інформацію і в Генпрокуратурі, пише «Українська правда». Там також підтвердили, що таке провадження розслідує ДБР, але ніяких процесуальних дій, пов’язаних з повідомленням про підозру чи обвинуваченням там наразі не відбувається.

Станом на 20 листопада 2019 року у ДБР було 13 проваджень проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Порошенко раніше заявляв, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».