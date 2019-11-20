ДБР опитало понад 500 свідків у провадженнях, де фігурує Порошенко

У Державному бюро розслідувань повідомили, що в рамках досудового розслідування 13 кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України Петро Порошенко, допитали 562 свідки.

«Скеровано 431 запит, отримано 205 тимчасових доступів до речей і документів. Призначено 35 експертиз, зокрема 27 експертиз у кримінальному провадженні за фактом перетину українських кораблів Керченської протоки. Накладено арешти на акції та майновий комплекс ПрАТ «Кузня на Рибальському», а також на рахунки В.Макеєнка у сумі 31 мільйон євро. Скеровано 20 запитів про міжнародну допомогу», – йдеться в повідомленні ДБР на сторінці у Facebook.

За даними ДБР, Петро Порошенко тричі з’являвся на допити, 20 разів – не з’явився.

«Під час допитів він (Порошенко – ред.) не сприяв слідчим у встановлені істини у справі», – повідомили у ДБР.

У відомстві також стверджують, що Петро Порошенко не з’явився на проведення психофізіологічного дослідження за допомогою поліграфа в одному із проваджень.

18 листопада Державне бюро розслідувань України направило у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку. Його захист назвав це «російським замовленням».