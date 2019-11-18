Підозра Порошенку є «російським замовленням» – адвокат

Захист п'ятого президента України Петра Порошенка вважає, що проєкт підозри, переданий ДБР до ГПУ, «є нічим іншим як російським замовленням». Про це 18 листопада в блозі на сторінці видання «Українська правда» написав адвокат Порошенка Ігор Головань.

На думку захисника, такі дії мають на меті завдати «шкоди репутації п'ятого президента, а також спробою перешкодити Петру Порошенку провести ряд зустрічей з іноземними лідерами на саміті Європейської народної партії у Хорватії та на безпековому форумі в Галіфаксі (Канада)».

«15 листопада Шевченківський суд (районний суд у Києві – ред.) зобоов'язав ДБР розглянути клопотання про закриття саме цього провадження. І конвульсії Труби (директор ДБР Роман Труба – ред.) – всього лише спроба ухилитися від виконання судового рішення», – твердить адвокат Порошенка.

Державне бюро розслідувань України направилo у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР 18 листопада.

«Проект підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні.

Слідчі бюро також направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, який наразі є чинним народним депутатом.

9 жовтня до 13-ти зросла кількість проваджень у ДБР щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, останнім із них стало провадження щодо недекларування доходів.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».