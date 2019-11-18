Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
18 листопада 2019, Київ 12:24
Новини | Політика

ДБР направило у ГПУ проєкт повідомлення про підозру Порошенку

Слідчі бюро також направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення Порошенка до кримінальної відповідальності

Дивитись коментарі

Державне бюро розслідувань України направили у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Проект підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.
У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні.

Слідчі бюро також направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, який наразі є чинним народним депутатом.

9 жовтня до 13-ти зросла кількість проваджень у ДБР щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, останнім із них стало провадження щодо недекларування доходів.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG