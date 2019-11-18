ДБР направило у ГПУ проєкт повідомлення про підозру Порошенку

Державне бюро розслідувань України направили у Генеральну прокуратуру проєкт повідомлення про підозру п’ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Проект підозри підготовлено та направлено до прокуратури в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя у березні-травні 2019 року.

У документі іде мова про підозру п’ятого президента України у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 109 та частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України», – мовиться у повідомленні.

Слідчі бюро також направили до прокуратури проєкт подання до Верховної Ради щодо надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності Петра Порошенка, який наразі є чинним народним депутатом.

9 жовтня до 13-ти зросла кількість проваджень у ДБР щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, останнім із них стало провадження щодо недекларування доходів.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».