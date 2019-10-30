Порошенко 15 разів не з’явився на допит у ДБР – Труба

Директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що експрезидент України Петро Порошенко 15 разів не з’явився на допит у ДБР у провадженнях, в яких він фігурує. Про це труба сказав в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Є 13 проваджень. Але я хочу уточнити, не проти Петра Порошенка. Це кримінальні провадження, де фігурує, учасником є чи, можливо, буде учасником експрезидент Петро Порошенко. Ці провадження перебувають на різних етапах і на різних стадіях. Складність в розслідуванні цих кримінальних проваджень полягає в тому, що в нас в ДБР відсутні власні оперативні розділи, і тому ми в багатьох своїх діях є залежними від багатьох правоохоронних органів. Щодо статусу – на цьому етапі Петро Порошенко є учасником провадження, як і багато інших об’єктів, а саме він є свідком. У цих кримінальних провадженнях він неодноразово викликався і викликається як свідок. 15 разів експрезидент Порошенко не з’явився на допити», – сказав Роман Труба.

Труба заявив, що Петро Порошенко використовує свій статус народного депутата, щоб не з’являтися на допити.

«Ми не можемо застосувати примусовий привід, але це до січня 2020 року. В нас підозри ще не підготовлені і немає, але в трьох кримінальних провадженнях ми йдемо до цього», – сказав Труба, не уточнивши про які саме провадження йдеться.

Водночас в ефірі Радіо Свобода адвокат Ілля Новіков, який представляє інтереси Петра Порошенка як захисник заявив, що хоча він «поки не включений» у жодне з нинішніх проваджень ДБР стосовно українського експрезидента, знає, що «жоден виклик на допит не залишався без відповіді». Новіков зазначив, що сторона захисту Порошенка виступає за те, щоб провести з ДБР «одну повноцінну розмову у завчасно визначену дату».

9 жовтня до 13 -ти зросла кількість проваджень у ДБР щодо п’ятого президента України Петра Порошенка, останнім із них стало провадження щодо недекларування доходів.

Колишній президент заявив, що справи, в яких він фігурує, інспіровані колишнім першим заступником голови адміністрації президента-втікача Януковича Андрієм Портновим і є «яскравим підтвердженням того реваншу, який сьогодні, як ракова пухлина, намагається поширюватися Україною».