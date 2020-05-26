ДБР запевняє, що Порошенку надсилали повістку на допит

Колишньому президенту України та народному депутату від «Європейської солідарності» Петру Порошенку надсилали повістку на допит, повідомив речник Державного бюро розслідувань Микола Арманов у коментарі Радіо Свобода.

«Мені здається, заяву адвоката має коментувати сам адвокат, що він мав на увазі. Щодо нашої зони відповідальності – можу запевнити, що повістки розсилалися й публікувалися на офіційній сторінці ДБР», – сказав Арманов Радіо Свобода.

26 травня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слідчі повернулися до «розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків», публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку».

ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах провадження досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художній робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.