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26 травня 2020, Київ 15:12
Новини | Політика

ДБР запевняє, що Порошенку надсилали повістку на допит

ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня, але він не прийшов

Колишньому президенту України та народному депутату від «Європейської солідарності» Петру Порошенку надсилали повістку на допит, повідомив речник Державного бюро розслідувань Микола Арманов у коментарі Радіо Свобода.

«Мені здається, заяву адвоката має коментувати сам адвокат, що він мав на увазі. Щодо нашої зони відповідальності – можу запевнити, що повістки розсилалися й публікувалися на офіційній сторінці ДБР», – сказав Арманов Радіо Свобода.

26 травня адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слідчі повернулися до «розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків», публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку».

ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах провадження досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художній робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

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