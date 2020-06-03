«Плівки Деркача»: Порошенка викликають на допит до ДБР

П’ятого президента України та народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка викликають на допит до Державного бюро розслідувань через так звані «плівки Деркача».

«Порошенко П.О. викликається на 11 годину 00 хвилин 10 червня 2020 року до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка у кримінальному провадженні № 6220000000000456, у ході якого досліджуються обставини законності зняття інформації під час проведення міжнародних перемовин за участі президента України та високопосадовців іноземних держав», – повідомило ДБР у Facebook.

Порошенко та його політична сила наразі не коментували виклик на допит.

19 травня депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з Джо Байденом і тодішнім держсекретарем США Джоном Керрі. Серед інших тем у розмовах людей на плівці згадується і відставка Шокіна. У той час його відомство займалося розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, в якій працював син Байдена Гантер Байден. На іншому записі людина з голосом, схожим на голос Байдена, стверджує, що умовою для надання 1 мільярда доларів кредитних гарантій Україні є зміна генерального прокурора і уряду.

У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими».

У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що у цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, й натякнули на звʼязок Деркача з Росією.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко підтримав версію російської провокації. Він заявив, що нині «п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.