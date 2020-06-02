Фракція Порошенка вимагає звільнення керівництва ДБР через події в музеї Гончара

Фракція «Європейська солідарність» вимагає звільнення керівництва Державного бюро розслідувань через «протиправні дії під час силового захоплення» музею Гончара. Як йдеться в повідомленні на сайті політсили, про це під час виступу з трибуни Верховної Ради заявив співголова фракції Артур Герасимов.

«Минулого тижня режим Зеленського показав своє справжнє обличчя, нацькувавши ДБР на національний музей Гончара. Вони злочинно штурмували музей, ламали майно, били журналістів, перешкоджали діяльності народних депутатів, порушивши щонайменше 5 статей Кримінального кодексу. І все це, як виявилося, за прямими наказами Зеленського», – сказав народний депутат.

Герасимов заявив, що «Європейська солідарність» вимагатиме покарання всіх причетних до штурму музею.

«Штурм музею Гончара – сигнал тривоги для українців. Якщо сьогодні закрити очі на це свавілля – завтра вони будуть незаконно вдиратися в оселі будь-кого з наших громадян. Тому «Європейська солідарність» вимагає звільнення керівництва ДБР. А усі посадові особи, причетні до злочинного захоплення музею без рішення суду мають бути покарані», – додав співголова фракції.

26 травня співробітники Державного бюро розслідувань прибули до приміщення музею Гончара в Києві, де співголова фракції «Європейська солідарність» Петро Порошенко і його дружина Марина відкрили виставку художніх робіт зі своєї приватної колекції.

На оприлюднених у мережі відео видно, що співробітники Державного бюро розслідувань після штовханини потрапили до музею.

Як повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, співробітники ДБР у підсумку забрали документи, що підтверджують законність придбання і ввезення картин. Ці документи були також виставлені в музеї.

Музей Івана Гончара на своїй сторінці повідомив, що «сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду».

У ДБР заявили, що діяли згідно з Кримінальним процесуальним кодексом і не застосовували «заходи фізичного впливу» біля музею Гончара.

ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах провадження, де досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художній робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.