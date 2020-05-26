ДБР заявляє, що «заходи фізичного впливу» біля музею Гончара застосовані не були

Державне бюро розслідувань заявляє, що його співробітники не застосовували «будь-які заходи фізичного впливу» біля музею Івана Гончара 26 травня.

У ДБР повторили озвучену раніше в коментарі Радіо Свобода тезу, що отримали інформацію про перебування в музеї п’ятого президента України Петра Порошенка. За даними ДБР, адміністрація музею та «інші особи» перешкоджали проведенню слідчих дій. Для належного проведення необхідних слідчих дій, ідеться в заяві, було задіяно спецпідрозділ Державного бюро розслідувань.

«Під час виконання обов’язків спецпідрозділу будь які заходи фізичного впливу не застосовувалось. Проведення слідчих дій завершено», – вказують у ДБР.

Увечері 26 травня співробітники Державного бюро розслідувань залишили приміщення музею Гончара в Києві, де народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко і його дружина Марина відкрили виставку художніх робіт зі своєї приватної колекції.

Як повідомив адвокат Порошенка Ігор Головань, співробітники ДБР забрали документи, що підтверджують законність придбання і ввезення картин. Ці документи були також виставлені в музеї. Перед тим Головань заявив, що дружині Порошенка не вручали повістку в музеї Івана Гончара.

На оприлюднених у мережі відео видно, що співробітники Державного бюро розслідувань після штовханини потрапляють до музею.

Музей Івана Гончара на своїй сторінці повідомив, що «сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду».

«Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна», – заявили в музеї.

Картини представники ДБР не вилучали, додали в музеї.

У партії «Європейська солідарність» засудили дії ДБР, заявивши, що вони не були санкціоновані судом, і вказали на політичні мотиви цих дій.

«Адвокати Петра Порошенка дадуть правову оцінку бандитським діям ДБР, подадуть відповідні позови та скарги. Ми вже подали чотири заяви до поліції. Але політичні висновки очевидні вже зараз. Після погроз Володимира Зеленського на адресу Петра Порошенка, які минулого тижня пролунали на пресконференції, глави держави, ясно як день, що переслідування п’ятого президента носять суто політичний характер і відбувається за наказом і тиском президента шостого», – йдеться в заяві.

«Європейська солідарність» закликала президента Зеленського «негайно повернутися у правове конституційні поле, припинити використання правоохоронної системи для полювання на опозицію, припинити знищення стратегічного партнерства України із західними партнерами, і врешті-решт почати робити для держави щось більш предметне, аніж низькопробні видовища».

ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах провадження, досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художній робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Колишній президент повідомив, що на виставці можна побачити оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слідчі повернулися до «розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків», публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку».

Водночас ДБР запевняє, що Порошенку надсилали повістку на допит.