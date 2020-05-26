Адвокат: ДБР не вручало повістку Марині Порошенко в Музеї Івана Гончара

Дружині народного депутату від «Європейської солідарності» Петра Порошенка Марині Порошенко не вручали повістку в Музеї Івана Гончара, де подружжя сьогодні відкрило виставку художніх робіт зі своєї приватної колекції, заявив адвокат Ігор Головань.

«Брехуни з ДБР розпускають чутки про вручення повістки дружині Петра Порошенка. Працівники ДБР втекли одразу як тільки їх попросили не помахати посвідченнями, а показати належним чином. Камер було багато, кожен може пересвідчитися. Ніхто нічого нікому не вручав. Вкотре наголошуємо, ДБР слід припинити бандитьскі витівки і діяти відповідно до норм КПК», – написав Головань у Facebook.

Державне бюро розслідувань наразі не коментує ситуацію з появою співробітників ДБР у Музеї Івана Гончара.

«Поки не можемо коментувати на цей рахунок. Ми знаємо, журналісти нам телефонують, але інформацію нам не надали слідчі. Тому, поки якщо і тривають там слідчі дії, пресслужба ДБР не уповноважена коментувати», – заявили Радіо Свобода в ДБР.

На оприлюднених у мережі відео видно, що співробітники Державного бюро розслідувань після штовханини потрапляють до музею.

Музей Івана Гончара на своїй сторінці повідомив, що «сталося незаконне вторгнення правоохоронних органів до споруди музею. Без рішення суду».

«Представники ДБР заблокували вхід і перешкоджають потраплянню директора до приміщення музею, зокрема до зали із виставкою. Слідчі увірвалися до будівлі, зламавши вхідні двері. Директором музею було подано заяву до поліції щодо пошкодження майна», – заявили в музеї.​

ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах провадження досліджуються «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художній робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Колишній президент повідомив, що на виставці можна побачити оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слідчі повернулися до «розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків», публікація яких у мережі на думку креативних слідчих має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку».

Водночас ДБР запевняє, що Порошенку надсилали повістку на допит.