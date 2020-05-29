Порошенко знову не прийшов на допит у ДБР, як і обіцяли його адвокати

П’ятий президент України, нині народний депутат (фракція «Європейська солідарність») Петро Порошенко знову не прийшов на допит до Державного бюро розслідувань, як і анонсували його адвокати.

До ДБР натомість прийшли самі ці адвокати Ігор Головань та Ілля Новиков, які нагадали, що заявили, що повістки їхньому підзахисному були вручені неналежним чином, тому він і не з’явився на допит.

Вони також знову заперечили попередні заяви ДБР, що повістки Порошенкові були направлені належним чином.

Попереднього дня, 28 травня, Головань і Новиков заявляли, що допит їхнього підзахисного в Державному бюро розслідувань, який там анонсували на 29 травня, не відбудеться, бо повістка йому не була вручена відповідно до закону. Виклики у форматі «відосиків» на сайті ДБР не передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, наголосили вони.

Державне бюро розслідувань уже не раз публікувало повідомлення про виклики Петра Порошенка на допити на своєму сайті і в соцмережах, у деяких випадках із додаванням відеороликів із такими повідомленнями. Порошенко, зі свого боку, регулярно не з’являвся за такими викликами, які, за словами його адвокатів, не були вручені йому належним за законом чином.

Зокрема, 27 травня ДБР заявляло, що викликає Петра Порошенка на допит на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень після того, як він не з’явився на допит 26 травня за таким самим викликом через інтернет – який, за словами його адвокатів, так само був незаконним.

За словами ДБР, мало йтися про допит у кримінальному провадженні, в якому «досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників». Інший допит, який, за словами ДБР, теж призначений на цей день, мав би бути допитом Порошенка як свідка у кримінальному провадженні «за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам».

У Державному бюро розслідувань заявляли, що 26 травня прибули до Музею Івана Гончара, де Порошенко замість явки на допит виставив ті самі 43 картини і документи про законність їхнього придбання, митного оформлення і ввезення в Україну, щоб вручити експрезидентові повістку. У відомстві стверджували, що їхні співробітники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

У заяві, оприлюдненій на сторінці музею у фейсбуці, заявлено. що «представники Державного бюро розслідувань проникли в Музей Івана Гончара без судового рішення та без згоди директора музею, що є правовим приниженням і вандалізмом із боку правоохоронних органів».

Інша справа, в якій ДБР хотіло б допитати п’ятого президента, стосується аудіозаписів імовірних розмов Петра Порошенка в часи його президентства з тодішнім віцепрезидентом США Джо Байденом, що їх оприлюднив 19 травня народний депутат Андрій Деркач. Порошенко назвав це оприлюднення російською провокацією. У штабі Байдена, який готується брати участь у президентських виборах у США цієї осені, так само заявили, що оприлюднення цих записів, до того ж відредагованих і змонтованих, – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити.

Натомість нинішній президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив, що «плівки Деркача» можуть призвести до кримінальної справи проти Порошенка за звинуваченням у держзраді. Відразу після його заяви Офіс генпрокурора заявив, що вже відкрив таке кримінальне провадження.

Петро Порошенко останнім часом, за влади Володимира Зеленського, став об’єктом переслідування приблизно в півтора десятках кримінальних проваджень, відкритих за різноманітними фактами, що мали статися в різні роки. Сам Порошенко і його оточення називають ці переслідування політичними.

Представники влади Зеленського слідом за самим нинішнім президентом часто оформлюють свої виступи як відеоролики, які публікуються в інтернеті. Ці записи нерідко називають жаргонним словом «відосики».