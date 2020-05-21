«Плівки Деркача» викликали бурхливу дискусію серед оглядачів на Заході

Американські оглядачі, активно коментують оприлюднення українським нардепом Андрієм Деркачем буцімто записів розмови між тодішніми президентом України Петром Порошенком та віце-президентом США Джо Байденом. У самого Байдена оприлюднені матеріали назвали «значно відредагованими» та «діркою від бублика». Порошенко ж у відео зверненні назвав записи сфабрикованими. На думку екс-президента України оприлюднення записів грає на руку Росії, а Офіс чинного президента України Володимира Зеленського може бути причетний до «спецоперації». У партії Порошенка, як повідомляє «Українська Правда», заявили, що оприлюднені аудіофрагменти «сфабриковані заради дискредитації України і штучного її втягнення в американську виборчу кампанію».

Провідне американське видання The Washington Post у матеріалі присвяченому аудіозаписам заявило, що Деркач «має минулі зв'язки із російською розвідкою», а відомий американський експерт з питань України Андерс Ослунд, який займає посаду у наглядові раді «Укрзалізниці», назвав Андрія Деркача «агентом ФСБ».

Син президента США згадав «плівки Деркача» у твіті: «Овва!!!! Це не «ідеальна розмова» («ідеальними» називав свої розмови із президентом України Володимиром Зелесньким Дональд Трамп, – ред.).

Андрій Деркач подав оприлюднені записи у контексті буцімто впливу Джо Байдена на Україну в інтересах компанії Burisma в якій певний час працював син Байдена, Гантер. При цьому у самих «плівках Деркача» компанія, або ж син Байдена не згадуються, а розмови про, наприклад, відставку генпрокурора Шокіна ведуться у контексті реформ.

Як відомо у колі прихильників Трампа закидають Джо Байдену, що той домагався звільнення Шокіна через те, що той буцімто розслідував Burisma. Доказів того, що Байден домагався звільнення Шокіна з таких мотивів досі наведено не було.

Помітна частина голосів прихильних до президента США притягують записи оприлюднені нардепом Деркачем до теми Burisma, подекуди спотворюючи зміст оприлюднених записів.

Великої популярності у таких колах набуває стаття видання Gateway Pundit (поважне видання The Washington Post назвало його «сайтом правого політичного спрямування» та сайтом, який «спеціалізується на теоріях змови» – ред.) промовисто озаглавлена «Quid pro quo» (послуга за послугу) Джо – оприлюднено аудіо запис розмови Джо Байдена з призидентом України Порошенком, в якій обговорюється звільнення Віктора Шокіна, який розслідував його сина – заради позики від МВФ!!».

«У розмові Байден вимагає в обмін на мійльярд доларів, щоб прокурора, який розслідує його сина, звільнили і взяли на роботу людей схвалених ним», – твітує Майк Кодрі, коментатор популярний серед прихильників Трампа, хоча записи не згадують Гантера Байдена, чи Burisma.

«Це показує quid pro quo між Джо Байденом та президентом України Петром Порошенком. Вони звільнили генпрокурора та призначили того, кого хотіли в адміністрації Обами... щоб отримати гроші МВФ», – твітує популярний прихильник Трампа, активіст Раян Фурньє.

Між тим ціла низка коментаторів, які часто критично висловлювались щодо президента США Трампа, а також відомі журналісти, як видається, наполягають на тому, що оприлюднені записи взагалі не містять жодної нової, або ж цінної інформації.

«Це нагадує перший залп у значному закордонному втручанні у вибори президента США 2020-го року, але важко сказати, хто смикає за нитки, – твітує Ендрю Вейсс з аналітичного центру Carnegie. – Деркач настільки колоритний та невгамовний, що дуже важко серйозно сприймати його непідкреплені звинувачення щодо Байдена, Сороса та інших».

«Схоже, що кампанія Трампа та росіяни намагаються повторити прийоми 2016-го року, щоб домогтися переобрання Трампа», – твітує популярний оглядач Макс Бут.

«Плівки цікаві головним чином тому, що можна почути як Порошенко вішає лапшу його головному міжнародному спонсору щодо власних політичних маневрів. Але плівки імовірно відредаговані так, що акцентують увагу на тому, що може завдати найбільшої шкоди Байдену, і там мало того, чого ми не знали раніше», – твітує відомий журналіст Саймон Островський.

«Записи, очевидно, мають дати матеріал прихильникам Трампа для нападів на Байдена, який, імовірно, стане офіційним кандидатом у президенти від Демократичної партії. Але в них немає ні диму, ні вогню», – твітує журналіст Buzzfeed Крістофер Міллер.

Коментарі про те, що оприлюднена інформація буцімто не містить нічого вартого уваги зустріли осуд з боку американського журналіста Марка Еймса. Еймс вбачає у плівках свідчення американського втручання в Україні.

«Нічого нового» хором співають хоробрі ангажовані західні голоси про злиті дзвінки Байдена Порошенку з яких видно втручання у справи молодої, крихкої демократії. А мені пригадується, як втручання у демократичні країни називали «новим Перл Гарбором» та «новими терактами 11-го вересня», – твітує Еймс.

При цьому оглядач імовірно має на увазі реакцію американських ЗМІ на спілкування між адміністрацією США з офіційним Києвом щодо бажаного Вашингтоном офіційного розслідування щодо ролі Джо Байдена в Україні. Останнє, як відомо стало об'єктом розслідування щодо імпічменту Дональда Трампа.

Відомий оглядач-міжнародник Леонід Рагозін також звертає увагу на те, що координація президентом України та віцепрезидентом США важливих державних рішень (як випливає із плівок, чия автентичність вже поставлена під сумнів – ред.), сприймається значною частиною коментаторів, як належне.

«Тож це (зміст спілкування Байдена з Порошенком – ред.) хороше, легітимне втручання у політику іншої держави, і через це про це варто помовкувати, а от про нікчемних російських радників у Мадагаскарі треба кричати на кожному розі», – іронізує Рагозін.

Між тим, президент України Володимир Зеленський у середу, коментуючи запис, заявив, що «це не останній дзвінок, який побачать українці». Як видається справа «плівок Деркача» розвиватиметься далі...