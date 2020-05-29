Адвокати Порошенка: допиту експрезидента в ДБР не буде, повістки треба вручати законно

Адвокати п’ятого президента України, нині народного депутата (фракція «Європейська солідарність») Петра Порошенка заявили, що допит їхнього підзахисного в Державному бюро розслідувань, який там анонсували на 29 травня, не відбудеться, бо повістка йому не була вручена відповідно до закону. Виклики у форматі «відосиків» на сайті ДБР не передбачені Кримінально-процесуальним кодексом України, наголосили 28 травня адвокати Ігор Головань та Ілля Новиков.

«Кримінальний процесуальний кодекс передбачає, що повістка має бути вручена за три дні до дати явки на допит. При КПК чітко встановлює, що при обрахунку цього терміну перший день не враховується. Тому якщо людину викликають, наприклад, на 29 травня, повістка має бути вручена не пізніше ніж 25 травня. А ми знаємо, що всі ці протизаконні дії почалися лише 27 травня», – сказав Головань, маючи на увазі оприлюднення того дня на сайті і в соцмережах ДБР виклику Порошенкові на допит.

Такий виклик, не передбачений нормами КПК, адвокат назвав незаконним і додав про дії ДБР: «Ці люди не тільки зневажають закон – я не думаю, що вони не знають норми закону, – вони демонстративно зневажають і порушують його».

Ігор Головань також нагадав, що «в Україні все ще діє Конституція, і, відповідно до Конституції державні органи повинні діяти чітко і в порядку, передбаченому Конституцією і законами, і ніхто з громадян не може бути примушений виконувати вимоги, які не ґрунтуються на нормах закону».

Інший адвокат п’ятого президента, Ілля Новиков, так само наголосив: «На 29 травня ДБР хотіло викликати Петра Порошенка на допит. Цього допиту не буде з тієї причини, що слідчі ДБР не змогли із дотриманням закону вручити повістки. Вони намагались запровадити в Україні таку практику, щоб вручення повістки можна було замінити вивішуванням «відосика» на сайті ДБР із тим, щоб вважати це належним сповіщенням свідка. Цього не буде. Петро Порошенко, безумовно, не буде розглядати це як законний спосіб виклику на допит як свідок, ця практика не має бути запроваджена в Україні. Ні щодо Порошенка, ні щодо будь-кого іншого. Якщо слідчі хочуть, щоб до них з’являлись на допит свідки – будь ласка, вручайте повістки із дотриманням закону».

Він додав, що обшук, який ДБР здійснило 25 травня в київському музеї Івана Гончара, де були виставлені картини з колекції Петра Порошенка, був визнаний незаконним Печерським судом Києва.

«Обшук був брутальним, зламали двері, застосували застосували силу до депутатів, журналістів, блогерів. Встановили стеження за директором музею, приміщенням музею. І все це було зроблене під тим приводом, що було необхідно провести обшук терміново, тобто без рішення суду. Це означає обов’язок для слідчих негайно таке рішення суду отримати, щоб суд заднім числом схвалив те, що вони зробили. Як нам стало відомо, суд відмовив ДБР в ухваленні такого рішення. Обшук визнаний незаконним. Таким чином, по-перше, все, що було зроблене у ході цього обшуку – арешт майна, арешт картин, всі процесуальні дії, вся інформація, яка була отримана і скопійована – все це незаконно», – сказав адвокат.

«По-друге, виникає підстава для негайного звільнення тих посадових осіб, які ухвалювали ці рішення, виконували ці рішення. Звільнити їх, я вважаю, необхідно просто завтра. Президент Зеленський має повну можливість по службовій лінії з’ясувати, хто ці люди, і, крім звільнення, вони мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності. Всі бачили цей «беспредєл». Це було дуже добре задокументовано. Навіть Печерський суд, дуже «еластичний» суд у всьому, що стосується діяльності ДБР, не зміг таке «проковтнути», – наголосив Ілля Новіков.

Державне бюро розслідувань уже не раз публікувало повідомлення про виклики Петра Порошенка на допити на своєму сайті і в соцмережах, у деяких випадках із додаванням відеороликів із такими повідомленнями.

Крім того, в ДБР стверджували, що повістку на допит 29 травня працівники бюро вручили дружині Петра Порошенка 26 травня. Адвокати п’ятого президента спростували це.

Державне бюро розслідувань заявляло, зокрема, 27 травня, що викликає на допит п’ятого президента України Петра Порошенка на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень після того, як він не з’явився на допит 26 травня за таким самим викликом через інтернет – який, за словами його адвокатів, так само був незаконним.

За словами ДБР, ідеться про допит у кримінальному провадженні, в якому «досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників». Інший допит, який, за словами ДБР, теж призначений на цей день, мав би бути допитом Порошенка як свідка у кримінальному провадженні «за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам».

У Державному бюро розслідувань заявляли, що 26 травня прибули до Музею Івана Гончара, де Порошенко замість явки на допит виставив ті самі 43 картини і документи про законність їхнього придбання, митного оформлення і ввезення в Україну, щоб вручити експрезидентові повістку. У відомстві стверджували, що їхні співробітники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

У заяві, оприлюдненій на сторінці музею у фейсбуці, заявлено. що «представники Державного бюро розслідувань проникли в Музей Івана Гончара без судового рішення та без згоди директора музею, що є правовим приниженням і вандалізмом із боку правоохоронних органів».

Інша справа, в якій ДБР хотіло б допитати п’ятого президента, стосується аудіозаписів імовірних розмов Петра Порошенка в часи його президентства з тодішнім віцепрезидентом США Джо Байденом, що їх оприлюднив 19 травня народний депутат Андрій Деркач. Порошенко назвав це оприлюднення російською провокацією. У штабі Байдена, який готується брати участь у президентських виборах у США цієї осені, так само заявили, що оприлюднення цих записів, до того ж відредагованих і змонтованих, – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити.

Натомість нинішній президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив, що «плівки Деркача» можуть призвести до кримінальної справи проти Порошенка за звинуваченням у держзраді. Відразу після його заяви Офіс генпрокурора заявив, що вже відкрив таке кримінальне провадження.

Петро Порошенко останнім часом, за влади Володимира Зеленського, став об’єктом переслідування в низці кримінальних проваджень, відкритих за різноманітними фактами, що мали статися в різні роки. Сам Порошенко і його оточення називають ці переслідування політичними.

Представники влади Зеленського слідом за самим нинішнім президентом часто оформлюють свої виступи як відеоролики, які публікуються в інтернеті. Ці записи нерідко називають жаргонним словом «відосики».