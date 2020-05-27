ДБР повідомила, що чекає Порошенка на два допити 29 травня

Державне бюро розслідувань викликає на допит п’ятого президента України Петра Порошенка на 29 травня у межах розслідування двох кримінальних проваджень, повідомила пресслужба ДБР у соцмережах.

«У зв’язку з неявкою 26.05.2020 року, відповідно до вимог ст.ст. 133, 135 КПК України Порошенко П.О. повторно викликається до Державного бюро розслідувань для допиту у якості свідка об 11 год. 00 хв. 29 травня 2020 року у кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників», – йдеться у повідомленні.

Порошенка також викликають до ДБР на 12:00 на 29 травня для допиту як свідка у кримінальному провадженні за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам.

У Державному бюро розслідувань заявили, що 26 травня прибули до Музею Івана Гончара, де Порошенко виставив свою колекцію картин, щоб вручити експрезиденту повістку. У відомстві запевнили, що їхні співробітники діяли відповідно до Кримінального процесуального кодексу.

У заяві, оприлюдненій на сторінці музею у фейсбуці, зазначено. що «представники Державного бюро розслідувань проникли в Музей Івана Гончара без судового рішення та без згоди директора музею, що є правовим приниженням та вандалізмом з боку правоохоронних органів».

Президент України Володимир Зеленський на пресконференції 20 травня заявив, що генпрокурор Ірина Венедіктова зареєструвала кримінальне провадження стосовно аудіоматеріалів, оприлюднених Деркачем.

26 травня колишні посли Сполучених Штатів Америки в Україні оприлюднили 26 травня спільне звернення, в якому закликають високопосадовців у Вашингтоні та Києві зробити залежне від них для того, щоб зберегти у США двопартійну підтримку України.

Минулого тижня Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора розпочати досудове розслідування щодо того, чи втручався колишній віцепрезидент США Джо Байден у роботу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.