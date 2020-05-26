Експосли США в Україні закликають не використовувати Київ у внутрішній політиці Вашингтона

Колишні посли Сполучених Штатів Америки в Україні оприлюднили 26 травня спільне звернення, в якому закликають високопосадовців у Вашингтоні та Києві зробити залежне від них для того, щоб зберегти у США двопартійну підтримку України.

«Ми роками працювали над розбудовою та зміцненням американсько-українського стратегічного партнерства, заснованого в 1996 році. Таким чином, ми стурбовані зусиллями з залучення України у внутрішню політику Америки під час наближення президентських виборів у США в 2020 році. Ці зусилля сприяють хибне та токсичне розуміння… щоб послабити відносини між США та Україною та посіяти розбрат серед наших двох країн. Це не відповідає інтересам країн. Ми рішуче засуджуємо ці зусилля… і закликаємо чиновників із обох сторін уникати кроків, які лише підірвуть двосторонні відносини та віддалятимуть наші країни одну від одної», – ідеться у зверненні, оприлюдненому на сайті аналітичного центру Atlantic Council.

Звернення підписали сім із дев’яти колишніх послів США в Україні – Роман Попадюк, Стівен Пайфер, Карлос Паскуаль, Джон Гербст, Вільям Тейлор, Джон Тефт і Марі Йованович.

Минулого тижня Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора розпочати досудове розслідування щодо того, чи втручався колишній віцепрезидент США Джо Байден у роботу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна.

19 травня депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з Джо Байденом і тодішнім держсекретарем США Джоном Керрі. Серед інших тем у розмовах людей на плівці згадується і відставка Шокіна. У той час його відомство займалося розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, в якій працював син Байдена Гантер Байден. На іншому записі людина з голосом, схожим на голос Байдена, стверджує, що умовою для надання 1 мільярда доларів кредитних гарантій Україні є зміна генерального прокурора і уряду.

У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Про це заявив речник Ендрю Бейтс, повідомляє The Washington Post.

У Байдена вважають, що оприлюднення цих записів – це продовження давньої російської спроби йому нашкодити. Представники колишнього віцепрезидента також зазначають, що у цьому може бути замішана російська державна телевізійна компанія Russia Today, й натякнули на звʼязок Деркача з Росією.

Народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко підтримав версію російської провокації. Він заявив, що нині «п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами.

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив, що «плівки Деркача» можуть призвести до кримінальної справи проти Порошенка за звинуваченням у держзраді. При цьому Офіс генпрокурора вже порушив кримінальну справу про державну зраду і зловживання владою щодо Порошенка.

Справжність аудіозаписів наразі офіційно не підтверджена.