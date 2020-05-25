Зеленський може поставити під загрозу українсько-американські відносини – світова преса

Американський щоденник The Washington Post пише про небезпеку використання президентом України Володимиром Зеленським записів ймовірної розмови експрезидента Порошенка з кандидатом на президентських виборах у США Байденом.

Іспанське видання Vida Nueva повідомляє про критику з боку релігійних лідерів України практики сурогатного материнства.

Британський журнал IТРro пише про арешт в Україні комп’ютерного хакера.

Американський щоденник The Washington Post містить статтю «Ні, скандалу Байден-Україна не буде». У редакційній статті зазначається, що американцям вже тепер навіть не треба собі уявляти, що б сталося, коли б Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у Сполучених Штатах перед виборами у листопаді, все це вже відбувається. З України надійшов аудіозапис, який мав усі ознаки кремлівської схеми, пише видання, з метою заплямувати кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США Джо Байдена. Син президента Трампа, Дональд Трамп-молодший, який свого часу вітав російську допомогу у боротьбі проти Гілларі Клінтон на виборах 2016 року, вже оприлюднив все це у соціальній мережі Twitter, додавши, що цей запис нібито завдає удару Байденові. На це вашингтонський часопис відповідає, що насправді Байден взагалі не зазнає жодного удару від оприлюднення запису. Водночас лідери республіканців у Конгресі США вже доклали зусиль для розповсюдження міфу про «скандальні дії Байдена в Україні», йдеться у статті.

The Washington Post вказує, що записи надійшли від українського парламентаря Андрія Деркача, який, як наголошує американське видання, пов’язаний з російським шпигунським відомством. Деркач каже, що з цих записів випливає, що Байден чинив тиск 2015 року на тодішнього президента України Петра Порошенка, аби той надав допомогу українській газовій компанії Burisma, на яку працював син Байдена – Гантер. Але у дійсності, як підкреслює щоденник, ніде на тому щільно відредагованому записі не чути, що Байден обговорює справи, пов’язані з компанією Burisma або ж з його сином. Американський часопис робить висновок, що аудіозапис, наданий Деркачем, не оприлюднює нічого нового і, напевно, у цьому записі немає нічого скандального щодо Байдена. Водночас, зі свого боку, нинішній президент України Володимир Зеленський заявив, що записана розмова «може бути сприйнята як державна зрада». Втім, увага Зеленського не концентрується на Байдені, а радше на його політичному опоненті Порошенку, пише видання. У цьому зв’язку The Washington Post наголошує, що використовуючи «плівки Деркача» у своїх внутрішньополітичних цілях, Зеленський має брати до уваги, що пристаючи до необґрунтованої однобічної кампанії проти Байдена, він може поставити під загрозу довготривалі відносини між Україною та США.

(Суд у Києві зобов’язав Офіс генпрокурора розпочати розслідування щодо ймовірних розмов Байдена та Порошенка. У штабі Джо Байдена відреагували на «плівки Деркача», назвавши їх «повністю відредагованими». Петро Порошенко підтримав версію російської провокації, заявивши, що нині «п’ята колона Кремля розпочала масштабну спецоперацію проти України» і через втягування у передвиборчу боротьбу у США намагається підірвати двопартійну підтримку України Сполученими Штатами. Справжність аудіозаписів наразі офіційно не підтверджена – ред.).

«Американцям вже тепер навіть не треба собі уявляти, що б сталося, коли б Росія спробувала поширювати дезінформацію і сіяти розбрат у Сполучених Штатах у час перед виборами у листопаді. Все це вже відбувається»

Британське видання з царини інформаційних технологій ITPro публікує матеріал «Служба безпеки України заарештовує сумновідомого хакера». У підзаголовку додається, що комп’ютерний хакер, відомий під ніком «Sanix», здійснив спробу продати 87 гігабайтів вкрадених даних. Автор статті Сара Бреннан пише, що СБУ оголосила про успіх операції із встановлення та затримання хакера, «відповідального за оприлюднення і спробу продажу бази даних, до якої входили 773 мільйони вкрадених адрес електронної пошти і 21 мільйон паролів». Британське видання зазначає, що внаслідок обшуку, що його здійснили співробітники СБУ у помешканні хакера, було вилучено комп’ютерне устаткування, а також телефони, які містили докази протизаконної діяльності хакера, відомого під ніком «Sanix». Під час обшуку було також знайдено 10 тисяч американських доларів готівкою від нелегальних оборудок, йдеться у статті («готівку від незаконних операцій в сумі майже 190 тисяч гривень та понад 3 тисячі доларів» – дані СБУ).

В СБУ заявили, що хакеру готується повідомлення про підозру у несанкціонованому втручанні у роботу комп'ютерів та у несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в комп'ютерах, за частиною 2 статті 361, частиною 1 статті 361-2 Кримінального кодексу України.

Сара Бреннан пише, що хакер «Sanix» раніше вже опинявся у заголовках новин, у січні 2019 року, при спробі продати базу даних обсягом 87 гігабайтів, що було визнано «найбільшим за всю історію масивом викрадених даних». Втім, як наголошує авторка матеріалу, за даними фахівців, все це становило лише певну частку від того, що загалом вдалось викрасти цьому хакеру, поміж решти крадених даних значились також мільярди номерів телефонів та деталі платіжних карток. Ба більше, продовжує авторка, у володінні хакера «Sanix» були також коди банківських карток для зняття готівки у банкоматах, електронні гаманці криптовалют та дані рахунків PayPal.

«Служба безпеки України (СБУ) оголосила раніше про успіх у встановленні і затриманні хакера, відповідального за оприлюднення і продаж великої бази даних, яка містила 773 мільйони вкрадених адрес електронної пошти»

Періодичне видання Іспанії Vida Nueva друкує статтю «Українська церква відкидає сурогатну вагітність». Автор матеріалу Міґель Анхель Малавіа пише, що криза, пов’язана з коронавірусом, серйозним чином зачіпає найвразливіші верстви населення в Україні. Малавіа зазначає, що позаяк в Україні дозволено запліднення у сурогатний спосіб, вже від певного часу подружжя з Європи і з цілого світу «винаймають» українських жінок, аби вони народжували для них дітей. Однак нині, за умов закритих державних кордонів, до сотні новонароджених в Україні сурогатними матерями немовлят чекають на своїх закордонних батьків у шпиталях і готелях. І саме цей факт, як наголошує Малавіа, викликає глибоке занепокоєння представників, зокрема, Української греко-католицької церкви. За підрахунком представників церкви, якщо подібна ситуація триватиме і далі, в Україні буде до тисячі немовлят, народжених внаслідок сурогатної вагітності. І всі ці новонароджені перебуватимуть у подібній доволі складній ситуації. Іспанське видання повідомляє, що у своїй спільній заяві провідник українських греко-католиків Блаженніший Святослав Шевчук та чинний голова Конференції римо-католицьких єпископів України Мечислав Мокшицький висловили своє засудження, визначивши цю ситуацію цілковито неприйнятною і такою, що «знищує людську гідність» матерів, які з економічних причин погоджуються народжувати дітей для інших людей.

Vida Nueva пише, що у зв’язку з усім вищезгаданим обидва церковні провідники висунули вимогу заборонити сурогатну вагітність в Україні. На додаток Блаженніший Святослав Шевчук та архієпископ Мечислав Мокшицький також згадали про відеозапис, зроблений у готелі «Венеція» у Києві, на якому видно, як у тимчасовому приміщенні готелю зібрано 46 немовлят, які лежать у ліжечках і плачуть. Новонароджені перебувають у певному інкубаторі, позбавлені материнської ласки та контакту з батьками, пише видання, ці діти розглядаються як придбаний «товар», за яким просто не з’явився покупець. Лідери обох церков також визначають цю ситуацію як таку, що демонструє зневагу до людини. Відтак провідники християнських церков України вважають, що жодне пояснення не може виправдати існування подібної практики в Україні. Все це, на їхню думку, не може мати моральної цінності, бо ж навіть за умов добрих намірів сурогатних матерів умови, за яких здійснюються ці наміри, постають негативними.

(Людмила Денісова, уповноважений Верховної Ради з прав людини, відвідала готель, де перебувають діти, і зазначила, що їх доглядають у гарних умовах. Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступив проти комерційного сурогатного материнства: «Сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку «послугу» в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон». У клініці пояснили, що ці діти – не українські, і ні про який «продаж за кордон» не йдеться, і погодилися, що законодавство щодо сурогатного материнства варто переглянути, але не в бік заборони користуватися цією процедурою іноземцям. Після спілкування із представниками клініки омбудсмен Людмила Денісова вже не наполягала на тому, що сурогатне материнство має бути доступне лише для українців – ред.).

«Українська церква відкидає сурогатну вагітність»