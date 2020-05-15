Сурогатне материнство на карантині: що буде з дітьми і чи заборонять іноземцям послуги в Україні?

Кадри, на яких майже півсотні новонароджених малюків плачуть в одній великій залі, сколихнули громадськість не лише в контексті співчуття. В суспільстві розпочалася активна дискусія щодо сурогатного материнства. Через карантинні обмеження іноземці не можуть забрати своїх дітей, народжених за допомогою українських сурогатних матерів.

Першими про проблему заявили у київській лікарні «Біотехком», бо звернення батьків до офіційних структур не давали результатів.

46 малюків перебувають у готелі «Венеція» в Києві під доглядом медичного персоналу.

Їхні генетичні батьки з різних країн не можуть дістатися України через заборону на в’їзд іноземцям у рамках карантину. Тож із малюками вони щодня спілкуються онлайн, надсилають якісь конкретні іграшки чи просять персонал придбати, надиктовують казки власною мовою і просять поставити, розповідають у коментарі Радіо Свобода представники лікарні.

Це відео клініка переклала 12 мовами і розмістила два тижні тому. Резонансу проблема набрала лише останніми днями.

Усього таких дітей по країні понад 100, зазначає уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Принаймні, про таку кількість їй відомо на теперішній момент.

Людмила Денісова відвідала готель, де перебувають діти, і зазначила, що їх доглядають у гарних умовах.

До того ж в Україні застрягли родини, які приїхали в Україну за своїми дітьми до карантину і не змогли виїхати додому.

«Є звернення від 9 подружніх пар до мене з усіма документами. Зараз я буду звертатися до міністра закордонних справ Кулеби, згідно з нашими рішеннями, які ми вчора узгодили, і вони вже будуть надавати дозвіл на виїзд цим батькам», – зазначає Денісова і додає, що всі документи, які підтверджують, що це їхні діти, вони надали.

Батьки дітей, які перебувають за кордоном, теж будуть звертатися до українського омбудсмена, а далі отримувати згоду від МЗС на в’їзд і виїзд із дитиною.

Китай, Франція, Іспанія, Італія, США, Болгарія – з таких країн мають приїхати генетичні батьки, і це питання тижнів, повідомляє омбудсмен.

«Деякі батьки вже замовили чартер. І чартер вже чекає», – розповідає Денісова.

Пояснення від лікарні-центру репродуктивних послуг

Готель «Венеція», де доглядають дітей від сурогатних матерів, – це не готель у звичайному розумінні. Сюди сторонні люди не можуть заселитися навіть без карантину. Він призначений для батьків новонароджених дітей, коли вони приїжджають на пологи.

Іноземці приїжджають заздалегідь до пологів, а якщо вони передчасні, то сідали на найближчий літак і прибували до Києва, пояснюють у клініці.

До того, як стався розголос, Міністерство закордонних справ не погоджувало приїзд іноземних батьків, допоки не отримувало ноти від закордонних консульських установ, але не всі держави зверталися з такими нотами, не всі могли швидко їх направити.

Далеко не у всіх країнах таке ліберальне законодавство щодо сурогатного материнства, як в Україні.

В клініці дякують Офісу уповноваженого з прав людини за реакцію і вважають, що тепер питання буде вирішено швидко.

Протягом кількох місяців в київській клініці очікують народження ще 52 малюків.

«Учора Міністерство інфраструктури опублікувало план поетапного відкриття кордонів, де вказано, що міжнародні перевезення будуть відкриті лише після завершення карантину, тобто це не раніше від серпня-липня. В такому випадку механізм, який обговорюється з уповноваженим з прав людини, допоможе всім, у тому числі і в інших клініках Києва, Харкова, Одеси, Львова», – зазначає в коментарі Радіо Свобода юрист клініки «Біотехком» Денис Герман.

Чи буде дозвіл від МЗС?

Заступник міністра закордонних справ Євген Єнін у коментарі Радіо Свобода зазначив, що планують розглядати окремо кожен випадок передачі біологічним батькам за кордон їхніх дітей, народжених сурогатними матерями на українській території.

«Із метою подолання тієї кризової ситуації, яка проявилася протягом останніх днів, представник Міністерства закордонних справ учора погодив відповідний механізм отримання відповідних клопотань через українського омбудсмена. Ми будемо розглядати кожен такий випадок. І у випадку, коли ми дійсно впевнені, що малюк може потрапити в хорошу сім’ю, що його життю і здоров’ю нічого не загрожує, що не йдеться про якісь кримінальні елементи, – будуть ухвалюватися рішення і рекомендуватися іншим органам державної влади підтримати таке клопотання», – пояснив він.

На думку заступника міністра закордонних справ, українське законодавство містить прогалини в сфері сурогатного материнства.

Що буде із сурогатним материнством в Україні далі?

Уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба виступив проти комерційного сурогатного материнства.

«Сурогатне материнство в Україні неврегульоване і порушує права дітей. Комерціалізація і дозвіл отримувати таку «послугу» в Україні сприяє безконтрольному продажу українських дітей за кордон», – написав він у фейсбуці.

Якщо дозволити лише українцям користуватися цією методикою, то почастішають випадки фіктивних шлюбів

Генетичні батьки цих дітей – іноземці, пояснюють у клініці. А сурогатне материнство – це медична процедура.

Ці діти – не українські, і ні про який «продаж за кордон» не йдеться.

У клініці погоджуються, що законодавство щодо сурогатного материнства варто переглянути, але не в бік заборони користуватися цією процедурою іноземцям.

«Якщо дозволити лише українцям користуватися цією методикою, то почастішають випадки фіктивних шлюбів: дружина фіктивна, яка ніколи не бачила, наприклад, того громадянина Китаю в очі, але вона українка і має право лікуватися. Тоді залишаться отакі сумнівні з точки зору закону процедури», – каже юрист клініки «Біотехком» Денис Герман.

Після спілкування із представниками клініки омбудсмен Людмила Денісова вже не наполягала на тому, що сурогатне материнство має бути доступне лише для українців.

«Думаю, що на наступному тижні ми зберемося разом з ініціативною групою, яка представляє центри репродуктивної медицини, і обговоримо зміни до законодавства», – відповіла Денісова на питання Радіо Свобода.

Юристи клініки «Біотехком» вважають, що законодавство треба посилити в частині відповідальності, контролю і оподаткування. Бувають рідкісні випадки, коли від дітей відмовляються, і це передовсім пов’язано із проблемами зі здоров’ям у дитини, розповідає Денис Герман.

«Можливо, в цьому випадку механізм потребує законодавчого вдосконалення. Треба було б додати якісь зміни до порядку реєстрації актів цивільного стану, які б дозволили зареєструвати дитину із зазначенням її генетичних батьків і вже притягати їх, напевно, навіть до якоїсь відповідальності або стягувати з них кошти, які будуть необхідні для лікування цієї дитини і для утримання її у закладах опіки і піклування», – вважає юрист.

Усередину будівлі журналістів не пустили, хіба що кореспондентів міжнародних новинних агенцій. Там запевнили, що весь персонал проходить ретельну перевірку перед входом в будівлю через посилені заходи безпеки у зв’язку з карантином.