Суд у Києві зобов’язав Офіс генпрокурора розпочати розслідування щодо ймовірних розмов Байдена та Порошенка

Печерський районний суд Києва зобов’язав Офіс генерального прокурора розпочати досудове розслідування щодо того, чи втручався колишній віцепрезидент США Джо Байден у роботу колишнього генпрокурора України Віктора Шокіна. Відповідну постанову підписав суддя Сергій Вовк.

Віктора Шокіна з посади генерального прокурора України звільнили в 2016 році. Тоді причиною відставки генпрокурора називали численні скандали у відомстві і провал боротьби з корупцією. Шокін із 2017 року намагається поновитися на посаді, вважаючи своє звільнення незаконним.

19 травня депутат Верховної Ради Андрій Деркач оприлюднив аудіозаписи, на яких, за його твердженням, записана розмова колишнього президента України Петра Порошенка з Джо Байденом і держсекретарем США Джоном Керрі. Серед інших тем у розмовах людей на плівці згадується і відставка Шокіна. У той час його відомство займалося розслідуванням діяльності в Україні компанії Burisma, в якій працював син Байдена Хантер Байден.

На іншому записі людина з голосом, схожим на голос Байдена, стверджує, що умовою для надання 1 мільярда доларів кредитних гарантій Україні є зміна генерального прокурора і уряду.

Президент України Володимир Зеленський 20 травня заявив, що «плівки Деркача» можуть призвести до кримінальної справи проти Порошенка за звинуваченням у держзраді. При цьому Офіс генпрокурора вже порушив кримінальну справу про державну зраду і зловживання владою щодо Порошенка.

Справжність аудіозаписів наразі офіційно не підтверджена.