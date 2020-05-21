Республіканці в Сенаті США вирішили отримати документи щодо сина Байдена і української компанії Burisma

Очолюваний республіканцями комітет Сенату з питань внутрішньої безпеки та урядових справ 20 травня вирішив отримати документи для розслідування щодо Гантера Байдена, сина колишнього віцепрезидента США та ймовірного кандидата в президенти від Демократичної партії Джо Байдена.

Ідеться про інформацію від Blue Star Strategies, лобістської фірми, яка працювала з українською газовою компанією Burisma. Свого часу Burisma здійснювала виплати Гантеру Байдену як члену свого правління.

Демократи звинувачують республіканців у тому, що таким розслідуванням вони намагаються допомогти кампанії переобрання чинного президента США Дональда Трампа.

Сенатор-республіканець Рон Джонсон заявив, що розслідування не має на меті вплив на президентські вибори. Його однопартієць, сенатор Рік Скотт відзначив: «Нам потрібно дійти до правди про відносини Байденів із Burisma. Ці слухання забезпечать Сенату повну картину».

Натомість сенатор-демократ Гері Пітерс вважає, що таке розслідування «ризикує посилити зусилля наших іноземних супротивників щодо втручання у вибори 2020 року».

Трамп раніше заявляв, що колишній віцепрезидент використовував свою посаду між 2009 та 2017 роками для тиску на уряд України заради звільнення з посади генерального прокурора Віктора Шокіна. Кінцевою метою таких дій, вважає Трамп, була вигода для сина Байдена та компанії Burisma, щодо якої прокуратура вела розслідування.