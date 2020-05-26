«Україні треба позбутись зовнішнього управління», «Захід контролює українські медіа»: ключові антизахідні наративи минулого тижня

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org відстежують антизахідні наративи в Україні, які спрямовані на підрив довіри до демократії та інтеграції України до ЄС і НАТО, й публікують регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також висвітлюють конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Із 18 по 25 травня в інформаційному просторі України найбільш поширеними були такі антизахідні наративи:

Україна перебуває під зовнішнім управлінням і має його позбутись;

США використовують Україну у своїй геополітичній грі;

Захід контролює українські медіа та готує для них «темники».

Розгляньмо ці наративи детальніше.

«Україна має позбутися зовнішнього управління»

19 травня безпартійний нардеп Андрій Деркач представив публіці уривки записів нібито телефонних розмов між Петром Порошенком, президентом України у 2014–2019 роках, та Джо Байденом, віцепрезидентом США у 2009–2017 роках. На цих записах начебто Порошенко та Байден обговорюють різні питання, серед яких – співпраця України з МВФ, націоналізація «ПриватБанку» та відставка Віктора Шокіна, генерального прокурора України у 2015–2016 роках. «Ці розмови чітко показують... Україною керував Байден», – наголосив Деркач під час пресконференції.

Пресконференція Деркача стала найбільш коментованою подією тижня, що заново розпалила наратив про «зовнішнє управління». Віктор Медведчук, один із лідерів проросійської «Опозиційної платформи – За життя», оприлюднив заяву, в якій закликав український уряд «предложить план кардинального устранения незаконного влияния Соединенных Штатов Америки на внутреннюю и внешнюю политику нашего государства». Згідно із заявою, уряд України повинен на законодавчому рівні заборонити деяким людям «занимать должности в центральных и местных органах исполнительной власти, руководящие посты или места в наблюдательных советах государственных предприятий либо предприятий с государственным капиталом». Йдеться про заборону таким особам: «гражданам иностранных государств и лицам без гражданства; лицам с двойным гражданством, а также лицам, работавшим в неправительственных фондах и негосударственных организациях с иностранным финансированием». За словами Медведчука, це пов'язано із «реальным риском осуществления через них внешнего контроля и управления Украиной».

Головний редактор вебсайту strana.ua Ігор Гужва на своїй сторінці у фейсбуці стверджував, що «записи разговоров Байдена и Порошенко – это летопись внешнего управления Украины». Він також зазначив, що оприлюднення цих записів – це «еще один «антидот» для общества и по поводу Порошенко, и по поводу отношений с «американскими партнерами».

Блогер та депутат від партії «Слуга народу» Макс Бужанський написав у своєму телеграм-каналі, що Порошенка варто сумлінно допитати стосовно всіх подій, які обговорюють на записах. «Каждому должно стать не просто ясно, а документально подтвержденно, что он [Порошенко] полностью подчинил интересы нашего государства интересам другого государства», – наголосив Бужанський. Тим часом, ще один депутат від партії «Слуга народу» Олександр Дубінський переконував у фейсбуці, що Верховна Рада повинна переглянути так званий «антиколомойський» закон про банківську діяльність, оскільки націоналізація «ПриватБанку» – це саме те, чого хотів Байден. Обидвох депутатів вважають близькими до олігарха Ігора Коломойського.

«Україна – розмінна монета у геополітиці»

Ще один наратив, який стосується нібито записів розмов між Байденом і Порошенком, – це те, що США використовують Україну у своїх геополітичних маневрах та у внутрішньополітичній боротьбі.

Ірина Паламар, голова Асоціації тваринників, під час ток-шоу «Український формат» на телеканалі NewsOne наголосила, що «Украина – разменная монета в большой геополитической игре». «Это же не просто так эти пленки появились случайно. Это план, по которому идет Республиканская партия. У них своя игра. Большая борьба за кресло громадного государства», – зазначила вона. Паламар також стверджувала, що США – це «государство-колонизатор», а Україна «уже превращается в стопроцентую колонию Соединенных Штатов Америки».

Схожу думку озвучила Олена Лукаш, колишня членкиня Партії регіонів та міністерка юстиції в уряді Миколи Азарова. «Все время перед избирательной кампанией в США Украина используется как корм. Самое обидное – что украинские политики соглашаются стать фиговым листком на проблемах то республиканцев, то демократов», – зауважила Лукаш в ефірі телеканалу «​112 Україна».

Олександр Дубінський, блогер та депутат від партії «Слуга народу», натякнув в ефірі телеканалу «​НАШ», що «зовнішнє управління» розсварило Україну та Росію. «Система однополярного мира для Украины выстраивалась довольно давно, еще с 2010 года. Осознанно предпринимались действия для того, чтобы с Россией [посваритись] ... а с Россией не так сложно поссориться и стимулировать ее агрессию против себя», – підкреслив Дубінський. Він також зазначив, що не захищає Росію і не каже, що вона права але «системная политика внешнего управления нас где-то подталкивала с нашей стороны [посваритись з Росією]».

«Захід контролює українські медіа»

Минулого тижня одразу кілька гравців зробити випади у сторону медіа із прозахідною позицією.

Андрій Портнов, адвокат із оточення президента-втікача Віктора Януковича, наголосив у ефірі каналу «112 Україна», що «зовнішнє управління» створило «целый полк журналистов и изданий, которые на одну и ту же тему, с одинаковыми тезисами, с одинаковой периодичностью распространяли свои пропагандистские тезисы». Раніше він також звинувачував Радіо Свобода в пропаганді «воров и мародёров». «Вы воровское Радио, воспитавшее целое поколение воров и дураков», – наголосив Портнов у своєму телеграм-каналі.

Телеграм-канал «Klymenko Time» написав, що деякі українські медіа – «Українська правда», «Ліга», «Дзеркало тижня», lb.ua та інші – не писали про нібито записи розмов між Байденом та Порошенком, оскільки американські куратори ще не підказали. «Американские кураторы только проснулись и потягивают утренний кофе. Сейчас придумают и сбросят методичку для непредвзятых, профессиональных и – самое главное – независимых украинских журналистов», – пише Klymenko Time.

Примітка. Чому ми робимо це дослідження

За останні роки, особливо після минулорічних виборів, антизахідні та антидемократичні наративи дедалі більше ширяться в українському інформаційному просторі. Вони спрямовані на підрив довіри до демократії та створення страшного образу «Заходу» («Європи», «Америки», «Сороса», «МВФ»), який намагається знищити суверенітет України. Такі наративи, як правило, поширюють російські та проросійські інформаційні джерела. Однак тепер до них приєднуються все більш помітні «реваншистські» політики епохи експрезидента Віктора Януковича (Андрій Портнов, Олена Лукаш тощо); сили, близькі до олігарха Ігора Коломойського та навіть експрем'єрки Юлії Тимошенко.

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org у співпраці з SemanticForce and Looqme здійснюють моніторинг таких наративів. Ми публікуємо регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також оперативно висвітлюємо конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода