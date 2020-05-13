«Коронавірусна пандемія – це брехня», «Захід «кришує» українських активістів»: ключові антизахідні наративи минулого тижня​

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org відстежують антизахідні наративи в Україні, які спрямовані на підрив довіри до демократії й інтеграції України до ЄС і НАТО, і публікують регулярні щотижневі і щомісячні звіти, а також висвітлюють конкретні меседжі, щойно вони з’являються.

Із 4 до 11 травня в інформаційному просторі України найбільш поширеними були такі антизахідні наративи:

Захід використовує і «кришує» українських активістів і націоналістів;

Коронавірусна пандемія – це брехня, що її вигадав Захід, аби заробити на продажу вакцин;

Коронавірус доводить неефективність ліберальної демократії;

МВФ обдурив Україну, висуває дедалі більше вимог.

Розгляньмо ці наративи детальніше.

«Захід контролює українських активістів і націоналістів»

В антизахідних ЗМІ з’явився новий наратив, націлений на українських активістів. Зокрема, йдеться про тих, хто підтримує Сергія Стерненка, громадського активіста і керівника одеського відділку націоналістичної організації «Правий сектор».

Наприклад, телеґрам-канал «Klymenko Time» (його заснував і контролює Олександр Клименко, ексміністр доходів і зборів України із «сім’ї Януковичів») пише, що «в работу запущена определённая политическая технология». «Из Стерненко сознательно делают жертву-героя, под которого затем будут канализироваться протесты «патриотов» и разношёрстных активистов», – мовиться у статті. Телеґрам-канал згадує події 2013 року, коли, мовляв, «в массовых акциях участвовали также ультрас и националисты из «Свободы». «И эти акции стали предтечей событий на Майдане, которые случились чуть позже. С учётом связей Стерненко с соросовскими грантовыми организациями, не исключено, что ноги и этих новых движений растут именно оттуда», – заявляє автор.

Водночас популярний ютуб-блогер Анатолій Шарій закликає владу «выкинуть из страны» медіакомпанію Радіо Свобода. За словами Шарія, це медіа забагато повідомляє про Стерненка. До слова, антизахідні діячі часто називають Радіо Свобода «голосом Сороса».

Схожий наратив озвучив і одеський політик Дмитро Співак. На телеканалі «112 Україна» він обурено заявив, що «мы [Україна] не можем даже справиться с так называемыми активистами, которых крышуют в американском посольстве [в Україні]».

«Коронавірусна пандемія – це брехня, яку вигадав Захід»

Минулого тижня в соціальних мережах поширювали декілька різних наративів про те, що відповідальність за коронавірус несе Захід.

Найбільш промовистим виявився допис блогера і громадського активіста Андрія Козака. Він пише, що пандемія коронавірусу – «це наймасштабніша афера всього існування людства». За словами Козака, COVID-19 навряд чи небезпечний, а карантинні заходи в усьому світі є результатом змови між МВФ, ВООЗ і Біллом Гейтсом (який «контролює ВООЗ», щоб отримати вигоду з продажів вакцини). «Варто підкреслити, що COVID-19 у більшості зачепив ті країни, які залежать від МВФ і його кредитування. Хто б не погодився на умови і підтримку афери, залишився би без кредитування і фактично б прирік себе на втрату влади», – резюмує блогер.

Аналогічними меседжами поділився користувач фейсбуку Seva Seversky (найімовірніше, бот). Він пише, що ВООЗ та її спонсори, зокрема фармацевтичні компанії і Білл Гейтс, обманом змусили світ запровадити карантин, бо «це робить людей слабкими». Іншими цілями цієї схеми, згідно з дописом, є «примусова вакцинація», «прибуток від продажу вакцини» і «знищення малого й середнього бізнесу на користь великих мереж і корпорацій».

«Коронавірус доводить, що ліберальна демократія неефективна»

Михайло Погребинський, відверто проросійський політичний коментатор, стверджував в ефірі телеканалу «112 Україна», що демократичні країни не є ефективними у боротьбі з коронавірусом. «Надо хотя бы немножко понимать, в каком моменте истории мы находимся. Я думаю, что коронавирус просто ускорил те процессы, которые уже были. [Есть] большие сомнения в том, что либеральная демократия, глобализм и так далее – это «взірець» для абсолютного большинства людей, которые живут на нашей планете. А после истории с коронавирусом они вообще умерли, эти идеи», – підкреслив Погребинський.

Ця позиція узгоджується з раніше виявленим наративом про нібито неефективність страхової медицини.

«МВФ обдурив Україну, його апетити ростуть»

7 травня МВФ переорієнтував свою співпрацю з Україною з раніше попередньо погодженої трирічної програми розширеного фінансування EFF на 18-місячну програму stand by. Антизахідні інформаційні джерела подали цю подію як ігри МВФ із Україною.

Ведучі телеканалу «ZIK» в ефірі заявили, що «раніше Україна і Міжнародний валютний фонд домовлялися про укладання трирічної програми – йдеться про кредит у 5,5 мільярдів доларів». Вони стверджували, що МВФ пообіцяв виплатити цей кредит після того, як Україна ухвалить закон про ринок землі та «антиколомойський закон» про банківську діяльність, а також проведе економічні реформи і врегулює тарифи. «Практично усі забаганки фонду виконані», але, «вочевидь, апетити МВФ зросли, і фонд висунув Україні ще низку вимог для надання траншу», – стверджували ведучі.

Олена Лукаш, колишня членкиня Партії регіонів та ексміністерка юстиції України в уряді Миколи Азарова, в ефірі телеканалу «NewsOne» стверджувала, що «Президент Зеленский для МВФ свой пакет задач сделал, фактически обесточив украинскую экономику, поставив её на колени в угоду МВФ».

Олександр Дубінський, народний депутат від партії «Слуга народу» і популярний блогер від команди Ігоря Коломойського, у своєму пості у фейсбуці стверджував, використовуючи ненормативну лексику, що МВФ обдурив Україну і що «никаких 10 млрд долларов не будет». «Зачем было продавать землю и тянуть через Раду неконституционный закон по банкам?» – заявляв Дубінський.

Примітка. Чому ми робимо це дослідження

За останні роки, особливо після минулорічних виборів, антизахідні й антидемократичні наративи дедалі більше ширяться в українському інформаційному просторі. Вони спрямовані на підрив довіри до демократії і створення страшного образу «Заходу» («Європи», «Америки», «Сороса», «МВФ»), який намагається знищити суверенітет України. Такі наративи, як правило, поширюють російські і проросійські інформаційні джерела. Але тепер до них приєднуються дедалі більш помітні «реваншистські» політики доби експрезидента Віктора Януковича (Андрій Портнов, Олена Лукаш тощо), сили, близькі до олігарха Ігоря Коломойського і навіть до колишньої прозахідної «королеви Помаранчевої революції» Юлії Тимошенко.

ГО «Інтерньюз-Україна» та UkraineWorld.org у співпраці з SemanticForce and Looqme здійснюють моніторинг таких наративів. Ми публікуємо регулярні щотижневі і щомісячні звіти, а також оперативно висвітлюємо конкретні меседжі, щойно вони з’являються.

Матеріал ГО «Інтерньюз-Україна» і UkraineWorld.org

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода