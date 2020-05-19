«Зовнішнє управління контролює українські банки», «асоціація з ЄС не вигідна для України»: ключові антизахідні наративи минулого тижня​

(Рубрика «Точка зору»)

«Інтерньюз–Україна» і UkraineWorld.org

ГО «Інтерньюз–Україна» та UkraineWorld.org відстежують антизахідні наративи в Україні, які спрямовані на підрив довіри до демократії та інтеграції України до ЄС і НАТО, й публікують регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також висвітлюють конкретні меседжі, щойно вони з'являються.

Із 11 по 18 травня в інформаційному просторі України найбільш поширеними були такі антизахідні наративи:

закон про банківську діяльність був ухвалений з метою посилення зовнішнього управління;

Угода про асоціацію між Україною та ЄС є невигідною для України;

США переписують історію;

США пролобіювали заборону російських соцмереж.

Розгляньмо ці наративи детальніше.

«Закон про банківську діяльність зміцнює зовнішнє управління»

13 травня Верховна Рада України прийняла так званий «антиколомойський» закон про банківську діяльність, що входить до умов МВФ для подальшої співпраці з Україною. Відтак Україна готова отримати позику на суму 5 мільярдів доларів за 18-місячною програмою stand–by [очікування].

Проросійська партія «Опозиційна платформа – За життя» була головним супротивником цього закону в парламенті. Усі присутні, хто входив до її депутатської групи, проголосували проти банківського закону. Було також кілька коментарів на телеканалах, які нібито підконтрольні Віктору Медведчуку.

Сам Медведчук після голосування стверджував, що закон про банківську діяльність – «это исключительно требование западных инстанций». «Это требование фонда Сороса, это требование как фундаментальный элемент внешнего управления», – наголосив Медведчук в ефірі телеканалу «112 Україна».

Ще один депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива на телеканалі «ZIK» заявив, що закон про банківську діяльність «несёт угрозу суверенитету Украины и противоречит нормам Конституции». «Одним из пунктов обязательного принятия в этом законе есть проведение и возможность проведения аудита только иностранными специалистами», – підкреслив Кива. За його словами, це ще одна ініціатива, якою уряд України зміцнює «внешнее управление».

Партія «Батьківщина» також проголосувала проти «банківського» закону. Її лідерка Юлія Тимошенко стверджувала у Верховній Раді, що «цей закон не проти «Приватбанку» [який раніше належав Коломойському], а проти суверенітету України». «Можливо, МВФ і ляльководи з глобального простору не знають, що після прийняття цього закону, він буде скасований у Конституційному суді», – зазначила Тимошенко.

«Україні невигідна Угода про асоціацію з ЄС»

Віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко нещодавно заявив, що ЄС та Україна повинні переглянути положення Угоди про асоціацію стосовно квот на експорт українських товарів до Союзу.

Колишня членкиня «Партії регіонів» та міністерка юстиції в уряді Миколи Азарова Олена Лукаш використала цю заяву, щоб ще раз підтвердити, що Угода про асоціацію між є невигідною для України. На своїй сторінці у фейсбуці Лукаш наголосила, що з 2013 року відбувалося «уничтожение страны ради экономических интересов иностранных циников и украинских мародеров». За словами Лукаш, Угода про асоціацію – це не що інше як «невыгодная торговая сделка».

Подібний меседж озвучив політичний коментатор Михайло Чаплига на телеканалі «NewsOne». На його переконання, політична частина угоди була корисною для України; водночас економічна – не була вигідною взагалі. «Польща, Угорщина та Словаччина створили Вишеградську групу, щоби роками лобіювати власні інтереси. А що зробила Україна? Підписала [Угоду про асоціацію] за три хвилини і здала все?», – пояснив Чаплига.

«США переписують історію Другої світової війни»

13 травня Верховна Рада України не проголосувала за звернення до національних парламентів іноземних держав, міжнародних організацій та їхніх парламентських асамблей з нагоди відзначення 75-ї річниці завершення Другої світової війни в Європі. У цьому зверненні, серед іншого, був заклик до міжнародних партнерів протидіяти будь-яким «намаганням привласнити спільну перемогу у Другій світовій війні» та «будь-яким спробам реанімації тоталітарних ідеологій». Лише 200 депутатів підтримали текст звернення, тоді як чимало інших побачили у зверненні спробу зробити СРСР винним у розв’язанні Другої світової війни.

Віктор Медведчук у коментарі до цієї події зазначив, що таке звернення не є випадковим і звинуватив США у «открытом цензурировании и «стирании» истории». «Необходимо признать очевидное: эта работа ведется системно, цинично и очевидно – в первую очередь в интересах Соединенных Штатов, которым тяжело принять, что во многих сферах они навсегда остались вторыми», – зазначив Медведчук. Він також наголосив, що «опираясь на многочисленных «соросят» и их политических попутчиков, на контролируемые ими «институты национальной памяти» и прочие подобные организации, США стремятся нивелировать достижения нашего народа, растоптать национальную гордость, чтобы усилить зависимость перед теми, кто осуществляет внешнее управление нашей страной».

«США пролобіювали заборону російських соцмереж»

Минулого тижня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про продовження заборони російських соцмереж в Україні. Деякі антизахідні гравці звинуватили у цьому США.

Михайло Добкін, колишній голова Харківської облдержадміністрації та мер Харкова, стверджував в ефірі каналу «NewsOne», що «влияние через социальные сети на умы людей как свое эксклюзивное право оставили за собой Соединенные Штаты Америки – с помощью Фейсбука, Твиттера». На думку Добкіна, Сполучені Штати «просто убрали из Украины альтернативу, где они не могут модерировать поток информации, где они не могут блокировать людей, которые выражают не ту точку зрения, которую они бы хотели видеть и слышать».

Примітка. Чому ми робимо це дослідження

За останні роки, особливо після минулорічних виборів, антизахідні та антидемократичні наративи дедалі більше ширяться в українському інформаційному просторі. Вони спрямовані на підрив довіри до демократії та створення страшного образу «Заходу»​ («Європи»​, «Америки»​, «Сороса»​, «МВФ»​), який намагається знищити суверенітет України. Такі наративи, як правило, поширюють російські та проросійські інформаційні джерела. Однак тепер до них приєднуються все більш помітні «реваншистські» політики епохи екс–президента Віктора Януковича (Андрій Портнов, Олена Лукаш тощо); сили, близькі до олігарха Ігора Коломойського та навіть експрем'єрки Юлії Тимошенко.ГО «​Інтерньюз–Україна»​ та UkraineWorld.org у співпраці з SemanticForce and Looqme здійснюють моніторинг таких наративів. Ми публікуємо регулярні щотижневі та щомісячні звіти, а також оперативно висвітлюємо конкретні меседжі, щойно вони з'являються.