ВАКС зобов’язав НАБУ взятися за справу «плівок Єрмака»

Вищий антикорупційний суд зобов’язав унести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення родичем високопосадовця Офісу президента України, повідомила пресслужба відомтсва. Хоча у ВАКС не вказали прізвища високопосадовця, із поширеного судом повідомлення випливає, що йдеться про Андрія Єрмака і його брата.

«2 червня слідча суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила скаргу представника народного депутата IX скликання та зобов’язала уповноважену особу НАБУ внести до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення, про яке зазначалося у заяві. Суд також зобов’язав НАБУ розпочати досудове розслідування за цими фактами. У заяві містилися дані та обставини щодо оприлюднених раніше відеозаписів, на яких один із родичів високопосадовця Офісу президента України здійснював «відбір» кандидатів на різноманітні посади в органи державної влади», – йдеться в повідомленні ВАКС.

У суді заявили, що таким рішенням не дають оцінку викладеним у скарзі фактам, а лише зобов’язують розпочати досудове їх розслідування.

«Правова кваліфікація визначається органом досудового розслідування», – додали у ВАКС.

29 березня народний депутат від «Слуги народу» Гео Лерос опублікував у фейсбуці відеокадри, на яких брат голови Офісу президента проводить кілька розмов. Законодавець називає ці зйомки «відеодоказами», як «Єрмак через свого брата барижить державними посадами, впроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт з РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі».

Сам голова Офісу президента Андрій Єрмак звернувся до СБУ та ДБР розслідувань, «щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, передусім їх достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися у Гео Лероса».

Пізніше Лерос направив звернення директору Національного антикорупційного бюро з проханням перевірити та дати оцінку інформації, яка міститься на цих відеозаписах.

Брат Андрія Єрмака Денис заявив, що є «вільним громадянином, який має право зустрічатися з ким завгодно, знайомитися із ідеями громадян, проєктами». Він наголосив, що в нього є громадська організація «Українське бюро національного розвитку», що «займається розробками, науковими адаптаціями проєктів, пов’язаних з економікою, соціонікою».

Програма журналістських розслідувань «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA: Перший») отримала від народного депутата копію записів на день раніше. Журналісти встановили ключових фігурантів записів та особу того, хто записував розмови. Це 39-річний уродженець Харкова Дмитро Олександрович Штанько. Він закінчив Харківський національний університет внутрішніх справ.

На «плівках», які є у розпорядженні «Схем», немає чітко зафіксованої передачі грошей безпосередньо самому Денисові Єрмаку. Водночас помічник Єрмака та автор зйомки між собою детально обговорюють, скільки коштуватиме кандидатові та чи інша посада і як розподіляється отриманий прибуток між учасниками схеми, включно з часткою брата нинішнього голови ОП.