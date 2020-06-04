Рішення про примусовий привід Порошенка на допит: адвокат звинуватив ДБР у порушеннях

Адвокат народного депутата від «Європейської солідарності» Петра Порошенка Ігор Головань звинуватив у порушеннях Державне бюро розслідувань після рішення Печерського райсуду Києва, який дозволив примусовий привід Порошенка на допит у ДБР.

«Мало їм незаконного обшуку, мало ганебного штурму музею. Вкотре нахабно порушено закон. Відповідно до статті 482-2 КПК України, подібні клопотання повинні розглядатися за обов’язкової участі народного депутата. Петра Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували», – написав Головань у фейсбуці 4 червня.

«Бачимо чергове підтвердження суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п’ятого президента України», – додав він.

Згідно з рішенням суду, на яке посилається ДБР, допит має відбутися об 11:00 10 червня в межах провадження про «обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається із 43 картин всесвітньо відомих художників».

ДБР викликало Порошенка на допит 26 травня як свідка в межах цього провадження.

Сам Порошенко не прибув на допит і в цей час відкривав виставку художніх робіт зі своєї власної колекції у Музеї Івана Гончара в Києві. Він запевнив, що купував усі картини законно й має відповідні документи.

Колишній президент повідомив, що на виставці можна побачити оригінали митних декларацій 43 картин, їх перелік і платіжні доручення на оплату.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив, що слідчі повернулися до «розміщення на сайті ДБР таких любих президенту Зеленському «відосиків», публікація яких у мережі, на думку креативних слідчих, має замінити вручення повістки у встановленому КПК порядку».

Водночас ДБР запевняє, що Порошенку надсилали повістку на допит.