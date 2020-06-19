Туск «дуже стурбований політичними справами проти колишнього президента Порошенка» (світова преса)

Про західні реакції на справу проти колишнього президента України Петра Порошенка пишуть в статті Financial Times .

Колишній посол США в Україні розмірковує над тим, як коронавірус вплине на вирішення конфлікту на сході України.

На сайті The National Interest розповідають про патрульні катери, які Україна може отримати від США.

Про справу проти колишнього президента України Петра Порошенка пишуть в статті Financial Times.

Українські прокурори «відступили» від звинувачень у корупції після того, як західні прихильники Києва попередили чинного президента Зеленського щодо «зведення рахунків» з політичними конкурентами, йдеться в матеріалі.

«Шквал розслідувань щодо Порошенка викликав занепокоєння, що Зеленський, який переміг Порошенка на президентських виборах у 2019 році, обіцяючи очищення судової системи, відхилився від реформ і вдався до використання судової системи для переслідування політичних суперників», – мовиться у статті.

Західні реакції

Посольство США в Україні наголосило, що «система правосуддя не повинна використовуватися для зведення політичних рахунків». (Посольство США в Україні не вказало, яку конкретно справу або справи має на увазі).

«Правосуддя в Україні має здійснюватися неупереджено та незалежно. Це має вирішальне значення для нашої спільної мети – більш безпечного і процвітаючого майбутнього України», – написала у своєму твіттері Мелінда Сіммонс, посол Великобританії в Україні.

Дональд Туск заявив, що «дуже стурбований політичними справами проти колишнього президента Порошенка. Звинувачення не повинні ані нагадувати політично вмотивоване переслідування, ані бути політично вмотивованими проти окремих політичних опонентів», – цитує Туска Financial Times.

З тих пір як Зеленський переміг минулого року на президентських виборах, його підтримка знизилася до 40 відсотків. Ухвалюючи важливі реформи, він поки не зміг припинити війну та реформувати корумповану судову систему в Україні. Також Києву знадобилося кілька місяців, щоб зрештою домогтися допомоги від МВФ у розмірі 5 мільярдів доларів, мовиться у матеріалі.

Детальніше про справу щодо Порошенка можна прочитати тут.

Наслідки коронавірусу для конфлікту на сході України

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер в статті для дослідницького центру «Інститут Брукінґса» розмірковує над наслідками коронавірусу для конфлікту на сході України.

Президент України Володимир Зеленський та його уряд, на думку експерта, стикаються з двома основними викликами. Перший – закінчення конфлікту з Росією. Другий – внутрішні реформи. Вирішення цих проблем і без того було складним, а ще більше ситуацію погіршила пандемія COVID-19, мовиться у статті.

Росія не змінює позицій

Війна, нав’язана Кремлем, триває в Україні сьомий рік. Повернення Києва до орбіти Москви тепер малоймовірне, бо Росія своїми діями ще більше підштовхнула Україну до Заходу, тому метою Кремля є ускладнити реалізацію цієї мети, пише Пайфер.

Дехто сподівався, що економічна рецесія, падіння цін на нафту та пандемія змусять Росію переосмислити її дії в Україні в обмін на потенційне послаблення санкцій Заходу. Але своїх позицій вона так і не змінила.

На дипломатію не варто сподіватися

Західні лідери, тим часом, зосереджені на боротьбі з коронавірусом у своїх державах, тому на дипломатичний прорив сподіватися не варто, вважає Пайфер. Зеленський надає пріоритет закінченню конфлікту та відновленню суверенітету України на Донбасі, але Київ не може цього зробити сам. А те, чи можуть зараз західні партнери України здійснювати додатковий тиск на Москву, виглядає сумнівним у короткостроковій перспективі, переконаний автор.

Що робити Зеленському?

Зеленському, на думку Пайфера, варто виконувати обіцянки, дані минулого року українським виборцям, і зосередитися на реформах, підсилюючи економіку України.

«Сильніша економіка зміцнить позицію Зеленського по відношенню до Кремля, який сподівається, що внутрішня слабкість змусить його скомпрометувати ключові українські принципи та врегулювати конфлікт на Донбасі на московських умовах», – підсумовує автор.

«Mark VI» для України

Про патрульні катери, які Україна може отримати від США, йдеться на сайті The National Interest. Агентство Міністерства оборони США з питань співробітництва в галузі безпеки оголосило про затвердження Державним департаментом потенційного продажу Україні 16 патрульних катерів «Mark VI» та пов'язаних з ними технологій.

Метою продажу вищезгаданих катерів, який оцінюють у 600 мільйонів доларів, назвали «покращення спроможності України відповідати поточним та майбутнім загрозам».

Патрульний катер «Mark VI» призначений насамперед для здійснення патрулювання у берегових або прибережних районах, здійснення супроводу суден, проведення посадкових операцій, забезпечення безпеки на березі та підтримки місій спеціальних операцій. При цьому «Mark VI», як пояснюють у статті, дуже важко озброєний.

Раніше США вже надавали Україні військову допомогу, щоб допомогти їй «боротися з російськими сепаратистами на сході країни», – нагадують в матеріалі, зокрема протитанкові комплекси «Джавеліни».

Незважаючи на те, що чорноморський флот України є маленьким, 16 додаткових патрульних катерів «Mark VI» допоможуть посилити цю невелику силу, мовиться в матеріалі.