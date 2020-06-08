Україна не бажає бути втягнутою до президентських перегонів у США (світова преса)

Пакистанський щоденник The Nation розповідає про протести із закликами до відставки міністра внутрішніх справ України.

Мексиканський часопис El Economista пише про заяву колишнього генерального прокурора України щодо відсутності будь-яких порушень з боку сина кандидата від Демократичної парті США на президентських виборах Джо Байдена під час його роботи в Україні.

Іспанське видання La Vanguardia повідомляє про випадок можливого порушення правил коронавірусного карантину президентом України Володимиром Зеленським.

Один з найпопулярніших англомовних часописів Пакистану The Nation публікує статтю «Українські протестувальники демонструють своє розлючення щодо скандалів, пов’язаних з поліцією».

Видання пише, що сотні українців зібралися днями біля будівлі Верховної Ради у Києві, висунувши вимоги зняття з посади нинішнього міністра внутрішніх справ України у світлі скандалу, пов’язаного зі звинуваченням співробітників поліції у зґвалтуванні.

Пакистанський щоденник пише, що протестувальники, поміж яких переважно була молодь, були вбрані у захисні маски, аби вберегтися від коронавірусу, і запалювали фаєри та підпалили старе поліційне авто, гучно вимагаючи відставки міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

Газета додає, що демонстранти тримали плакати «Ні поліцейській державі!» та «Аваков мусить піти у відставку».

The Nation наводить слова активістки Дани Виноградової, яка каже, що в Україні виникла жахлива ситуація, коли правоохоронні органи, які існують за рахунок платників податків, завдають тортур українцям. Виноградова каже, що Аваков мусить піти зі своєї посади.

Пакистанський щоденник зазначає, що багато українців відчувають розчарування неспроможністю зусиль у напрямку проведення реформ щодо сумно відомої корупції та неефективності поліції в Україні.

Загальне обурення викликали звинувачення проти співробітників поліції, які, як вважається, зґвалтували 26-річну жінку у поліційній дільниці міста Кагарлик. На додаток українську поліцію звинувачують у неспроможності виконати свої службові обов’язки по тому, як під Києвом сталась стрілянина між суперницькими автоперевізниками.

Втім, як наголошує часопис, міністр Аваков, який перебуває на цій посаді з 2014 року, зберігши своє крісло після обрання президентом України Володимира Зеленського, виступив з промовою перед депутатами парламенту, у якій спробував себе захистити, висловивши прохання «не звинувачувати загалом цілу українську поліцію, з причини дій лише кількох негідників».

Твіт: «Українські протестувальники демонструють своє розлючення щодо скандалів, пов’язаних з поліцією»:

Видання ділових кіл Мексики El Economista друкує статтю «Україна не знайшла порушень з боку Гантера Байдена».

У матеріалі повідомляється, що колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка повідомив, що після розгляду тисяч документів, пов’язаних зі справою діяльності сина кандидата на президентських виборах у США від Демократичної партії Джо Байдена – Гантер Байден не був замішаний у жодних порушеннях у час, коли Байден-молодший входив до правління української енергетичної компанії «Бурісма».

Мексиканське видання нагадує своїм читачам, що Рябошапка перебував у центрі уваги 2019 року, коли ексгенпрокурор розглядав можливість порушення кримінального розслідування щодо діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його сина Гантера в Україні, що, у свою чергу, як вказує часопис, стало ключовим моментом у процесі імпічменту президента США Дональда Трампа.

El Economista принагідно також пригадує, що президент Зеленський визначав Рябошапку як «100% свою людину» під час телефонної розмови у липні 2019 року з президентом США Трампом, який просив українського керівника розслідувати діяльність Байдена в Україні.

Видання додає, що Трамп розглядає Байдена як головного суперника на президентських виборах цього року.

Мексиканський щоденник також зазначає, що одразу після того, як Рябошапка посів посаду генпрокурора, він оголосив про перегляд старих справ, які дісталися йому у спадок, включно з матеріалами, що стосувалися діяльності української енергетичної компанії «Бурісма», де у період 2014-2019 років працював Гантер Байден.

Далі видання пише, що діяльність Байдена-молодшого як члена ради директорів «Бурісми», також розглядалась спеціальною комісією Сенату США.

Насамкінець мексиканський часопис зазначає, що захоплений мимоволі у буревії слухань про імпічмент президента Трампа, український президент Зеленський заявив, що Україна «втомилась» від питання, пов’язаного з Байденом і не бажає бути втягнутою до президентських перегонів у США.

Твіт: «Україна не знайшла порушень з боку Гантера Байдена»:

Іспанський щоденник, який видається у Каталонії, La Vanguardia вміщує статтю «В Україні з’ясовують, чи Зеленський порушив правила карантину, відвідавши кав’ярню».

Барселонське видання пише, що українська поліція вирішила визначити, чи президент Зеленський порушив норми карантину, пов’язаного з коронавірусом, відвідавши разом з членами своєї команди заклад харчування у місті Хмельницькому, яке розташоване за 340 кілометрів від столиці України.

Далі іспанський щоденник зазначає, що заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко повідомив, що поліція взялась за цю справу, по тому, як з’явилось фото, оприлюднене прес-службою президента, на якому видно, як Зеленський п’є каву у закладі Хмельницького.

Іспанський часопис додає, що ціла суперечність з цим пов’язана, виникла з причини рішення уряду України щодо поступового послаблення карантину, згідно з яким, кав’ярні та ресторани зможуть приймати відвідувачів всередині своїх приміщень, починаючи з певного дня, який ще не настав тоді, коли Зеленський пив каву у тій кав’ярні.

La Vanguardia пише, що до того часу заклади харчування в Україні могли б обслуговувати клієнтів лише на зовнішніх терасах, а не у середині приміщень.

Барселонська газета принагідно вказує, що штрафи за порушення цих правил в Україні становлять суму до 17 тисяч гривень.

Далі іспанське видання нагадує, що попередньо Зеленський вже змушений був сплатити штраф за порушення правил на виборах президента у квітні 2019 року, коли показав свій виборчий бюлетень ще перед тим, як опустити його до урни для голосування.

Хоча барселонська газета при цьому додає, що Зеленський тоді ще не був президентом України.

Сам президент Зеленський, як повідомляє каталонський щоденник, заявив, що готовий сплатити штраф, якщо з’ясується, що він таки порушив правила карантину, водночас пояснивши, що зайшов до приміщення кав’ярні на запрошення власника закладу.

Тим часом головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко наголошує, що у цьому випадку не йдеться про порушення правил, беручи до уваги факт того, що це був робочий візит президента, а власник кав’ярні буцімто просто хотів продемонструвати президентові, що у нього все готове для поновного відкриття його закладу згідно з вимогами.

Твіт: «В Україні з’ясовують, чи Зеленський порушив правила карантину, відвідавши кав’ярню»: