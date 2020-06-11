Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
11 червня 2020, Київ 20:04
Політика

Богдан-прокурор і «боти Порошенка». 5 фактів, які Зеленський вперше розповів в останньому інтерв’ю

У свіжому інтерв’ю Володимир Зеленський розповів, як вимагав відставки від прем’єр-міністра Олексія Гончарука

«Українська правда» оприлюднила інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським – його взяв той самий журналіст Роман Кравець, якому Зеленський пропонував стати одним зі своїх помічників через «кадровий голод». У цій розмові президент розповів про те, як відправляв у відставку Гончарука та які посади він пропонував політикам часів Віктора Януковича.

1. Хорошковський міг очолити митницю замість Нефьодова

Колишній голова Служби безпеки України й віцепрем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський міг очолити митницю. За словами Зеленського, він «вказав реальні діри на митниці», з якими нібито не міг би впоратися тодішній її голова Максим Нефьодов (якого зрештою звільнили).

Читайте також: Суд призначив дату розгляду позову Нефьодова про поновлення на посаді

«Я йому сказав: «Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите – а він сказав, десь в два рази можна збільшити дохід в бюджет». Я йому сказав: «Ідіть, будь ласка». Він відмовився», – зазначив глава держави.

На думку Зеленського, Хорошковський розраховував на посаду прем’єр-міністра, але її йому не запропонували.

Натомість на пресмарафоні восени 2019 року президент, відповідаючи на запитання журналіста проєкту Радіо Свобода та «UA:Перший» «Схеми» Михайла Ткача, запевнив, що для Хорошковського «ніякої посади не може бути».

«Він не є моїм радником, він не впливає на мою команду. Зустріч стосувалася – ви з часом будете знати, з приводу чого відбувалася ця зустріч, коли ми з вами побачимо її результат. Ця зустріч – ні про які посади, ні про які тіньові домовленості. Це нас не цікавить... Зустріч була особиста», – заявив тоді Зеленський.

2. Порошенко «просив про зустріч»

За словами Зеленського, п’ятий президент Петро Порошенко шукав зустрічі з ним від початку його каденції, хоча сам він «не бачив у цьому ніякого сенсу».

«Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю», – заявив Зеленський.

Поміж іншого, він звинувачує попередника в інформаційних атаках на себе та свою родину.

«Він витирав об мене, мою сім’ю, ці ботоферми... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їх неправда: що я там наркоман, що я там ще щось».

«З ним не можна домовлятися», – каже Зеленський про Порошенка
«З ним не можна домовлятися», – каже Зеленський про Порошенка

Не переконала президента й пропозиція допомоги на міжнародній арені від Порошенка, адже той нібито створив про нього враження в міжнародних партнерів як про «ворога України».

«Потім він стільки разів мені пропонував зустріч, прям стільки разів, що він вже прийшов, і тоді я йому сказав: окей, да… І він каже: «давайте забудемо все, що було, давайте щось робити для країни», – розповідає Зеленський.

І додає, що не повірив: «з ним не можна домовлятися – це кажуть як його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти».

3. Тігіпко не міг стати прем’єром, але отримав «добро» на роботу з урядом

Команда президента запропонувала колишньому віцепрем’єр-міністру часів Януковича Сергію Тігіпку очолити робочу групу для співпраці з урядом, повідомив Зеленський.

«Відкритий офіс – робіть стратегію, що ви бачите, зі своїм досвідом, що в країні за багато років не будувалося – зараз ми вам даємо такі повноваження як дорадчому органу. Вони сказали: ми вважаємо, що має бути стратегія швидких кроків, і має бути стратегія довга, до якої треба підключити (міжнародну консалтингову компанію – ред.) McKіnsey і замовимо таку стратегію», – каже Зеленський.

Він нагадує, що Сергій Тігіпко підпадає під закон про люстрацію, який забороняє політикам часів Віктора Януковича обіймати державні посади.

«Хоча завдяки своєму досвіду, я вважаю, міг би бути, або якусь посаду обіймати. Він був люстрованою людиною, тому він це розумів», – зауважив Зеленський.

Стратегія ж, яку розробляв Тігіпко, зараз, за словами президента, має бути в розпорядженні прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Читайте також: Шмигаль розповів про роль Зеленського у призначенні міністрів​

В лютому, незадовго до відставки Олексія Гончарука Володимир Зеленський підтверджував, що мав «співбесіду» з Тігіпком. Тему не уточнював.

4. Богдан міг стати генпрокурором

Андрій Богдан також підпадав під люстрацію через роботу в уряді прем’єр-міністра часів Януковича Миколи Азарова. Проте Зеленський призначив його головою Офісу президента після перемоги на виборах. А, якщо вірити його словам в інтерв’ю, він хотів призначити Богдана генеральним прокурором.

Зеленський зізнається, що хотів призначити Андрія Богдана генпрокурором, але натомість довелося «рятувати його від влади»
Зеленський зізнається, що хотів призначити Андрія Богдана генпрокурором, але натомість довелося «рятувати його від влади»

«Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він повинен іти на генпрокурора. Я так вважав», – сказав Зеленський.​

Однак згодом Богдан очолив Офіс президента (ОП), тому що інших людей з потрібним досвідом, за словами президента, не знайшлося. Однак згодом Зеленський помітив, що «влада його з’їдає».

Читайте також: «Вдячний, що не матиму відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну» – ексголова ОПУ відповів Зеленському​

«Мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа», – зазначив глава держави.

Андрія Богдана на посаді голови ОП змінив Андрій Єрмак. А сам Богдан після відставки повернувся до адвокатської практики.

5. Гончарук міг залишитися в уряді

Відставку Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра Зеленський пояснив не оприлюдненням так званих «плівок Гончарука», а втратою довіри суспільства.

«Довіра суспільства була підірвана до прем’єра, і у депутатів був мільйон до нього питань. Тому я йому чесно сказав: «Льоша, я вважаю, що ти не можеш бути прем’єр-міністром. І не через запис, а через те, що відбувається. Я вважаю, що ти не став командою з людьми, з депутатами, з усіма міністрами», – зазначив президент.

Однак про відставку всього уряду не йшлося: за домовленістю Гончарука й Зеленського, міністри мали залишитися, та й сам прем’єр-міністр хотів лишитися в команді після відставки.

«Я йому сказав, що я хочу побудувати Kyiv city, як у кожній великій країні є city, наприклад, London city – і туди перенести урядовий квартал, є декілька місць таких. Він каже: «Ок, я готовий, давай я буду робити Kyiv city». Я йому сказав – супер, давай робити. Потім він пішов, згодом повернувся, і каже: «Все ж таки я не розумію, чому мене звільняють». Я йому відповів: «Мені здається, що я тобі пояснив». Він з кимось точно консультувався, тому що повернувся з протилежною думкою», – міркує він.

Зеленський, за власним твердженням, знає, з ким саме «консультувався» Гончарук, проте не захотів вдаватися в деталі.

Сам ексголова уряду в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що вважає рішення про свою відставку помилкою.

  • 16x9 Image

    Еліна Сардалова

    Редакторка стрічки новин і журналістка. У 2014-му році закінчила Київський національний лінгвістичний університет за фахом «арабська мова», у 2017-му - Могилянську школу журналістики. На Радіо Свобода працюю з 2016 року.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG