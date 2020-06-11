Богдан-прокурор і «боти Порошенка». 5 фактів, які Зеленський вперше розповів в останньому інтерв’ю

«Українська правда» оприлюднила інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським – його взяв той самий журналіст Роман Кравець, якому Зеленський пропонував стати одним зі своїх помічників через «кадровий голод». У цій розмові президент розповів про те, як відправляв у відставку Гончарука та які посади він пропонував політикам часів Віктора Януковича.

1. Хорошковський міг очолити митницю замість Нефьодова

Колишній голова Служби безпеки України й віцепрем’єр-міністр часів президентства Віктора Януковича Валерій Хорошковський міг очолити митницю. За словами Зеленського, він «вказав реальні діри на митниці», з якими нібито не міг би впоратися тодішній її голова Максим Нефьодов (якого зрештою звільнили).

Читайте також: Суд призначив дату розгляду позову Нефьодова про поновлення на посаді

«Я йому сказав: «Валерій Іванович, дивіться, ідіть на митницю, я можу це сказати уряду, запропонувати. Якщо ви берете на себе відповідальність, що ви збільшите – а він сказав, десь в два рази можна збільшити дохід в бюджет». Я йому сказав: «Ідіть, будь ласка». Він відмовився», – зазначив глава держави.

На думку Зеленського, Хорошковський розраховував на посаду прем’єр-міністра, але її йому не запропонували.

Натомість на пресмарафоні восени 2019 року президент, відповідаючи на запитання журналіста проєкту Радіо Свобода та «UA:Перший» «Схеми» Михайла Ткача, запевнив, що для Хорошковського «ніякої посади не може бути».

«Він не є моїм радником, він не впливає на мою команду. Зустріч стосувалася – ви з часом будете знати, з приводу чого відбувалася ця зустріч, коли ми з вами побачимо її результат. Ця зустріч – ні про які посади, ні про які тіньові домовленості. Це нас не цікавить... Зустріч була особиста», – заявив тоді Зеленський.

2. Порошенко «просив про зустріч»

За словами Зеленського, п’ятий президент Петро Порошенко шукав зустрічі з ним від початку його каденції, хоча сам він «не бачив у цьому ніякого сенсу».

«Я реально вважаю, що він досвідчений маніпулятор і досвідчений політик. Тому я йому не вірю», – заявив Зеленський.

Поміж іншого, він звинувачує попередника в інформаційних атаках на себе та свою родину.

«Він витирав об мене, мою сім’ю, ці ботоферми... Вони мене тільки ображали, і в цьому була вся їх неправда: що я там наркоман, що я там ще щось».

Не переконала президента й пропозиція допомоги на міжнародній арені від Порошенка, адже той нібито створив про нього враження в міжнародних партнерів як про «ворога України».

«Потім він стільки разів мені пропонував зустріч, прям стільки разів, що він вже прийшов, і тоді я йому сказав: окей, да… І він каже: «давайте забудемо все, що було, давайте щось робити для країни», – розповідає Зеленський.

І додає, що не повірив: «з ним не можна домовлятися – це кажуть як його колишні друзі, так його колишні вороги, наші перші президенти».

3. Тігіпко не міг стати прем’єром, але отримав «добро» на роботу з урядом

Команда президента запропонувала колишньому віцепрем’єр-міністру часів Януковича Сергію Тігіпку очолити робочу групу для співпраці з урядом, повідомив Зеленський.

«Відкритий офіс – робіть стратегію, що ви бачите, зі своїм досвідом, що в країні за багато років не будувалося – зараз ми вам даємо такі повноваження як дорадчому органу. Вони сказали: ми вважаємо, що має бути стратегія швидких кроків, і має бути стратегія довга, до якої треба підключити (міжнародну консалтингову компанію – ред.) McKіnsey і замовимо таку стратегію», – каже Зеленський.

Він нагадує, що Сергій Тігіпко підпадає під закон про люстрацію, який забороняє політикам часів Віктора Януковича обіймати державні посади.

«Хоча завдяки своєму досвіду, я вважаю, міг би бути, або якусь посаду обіймати. Він був люстрованою людиною, тому він це розумів», – зауважив Зеленський.

Стратегія ж, яку розробляв Тігіпко, зараз, за словами президента, має бути в розпорядженні прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Читайте також: Шмигаль розповів про роль Зеленського у призначенні міністрів​

В лютому, незадовго до відставки Олексія Гончарука Володимир Зеленський підтверджував, що мав «співбесіду» з Тігіпком. Тему не уточнював.

4. Богдан міг стати генпрокурором

Андрій Богдан також підпадав під люстрацію через роботу в уряді прем’єр-міністра часів Януковича Миколи Азарова. Проте Зеленський призначив його головою Офісу президента після перемоги на виборах. А, якщо вірити його словам в інтерв’ю, він хотів призначити Богдана генеральним прокурором.

«Я вважаю, що з самого початку у мене було неправильне рішення з ним через голову Офісу. Тому що з самого початку я вважав, що він сильний юрист, він хоче саджати, те, що він казав, і він повинен іти на генпрокурора. Я так вважав», – сказав Зеленський.​

Однак згодом Богдан очолив Офіс президента (ОП), тому що інших людей з потрібним досвідом, за словами президента, не знайшлося. Однак згодом Зеленський помітив, що «влада його з’їдає».

Читайте також: «Вдячний, що не матиму відношення до хаосу, в який ви кидаєте країну» – ексголова ОПУ відповів Зеленському​

«Мені здається, що я врятував його від влади. Я не впевнений, що він зараз також так думає, але це вже його справа», – зазначив глава держави.

Андрія Богдана на посаді голови ОП змінив Андрій Єрмак. А сам Богдан після відставки повернувся до адвокатської практики.

5. Гончарук міг залишитися в уряді

Відставку Олексія Гончарука з посади прем’єр-міністра Зеленський пояснив не оприлюдненням так званих «плівок Гончарука», а втратою довіри суспільства.

«Довіра суспільства була підірвана до прем’єра, і у депутатів був мільйон до нього питань. Тому я йому чесно сказав: «Льоша, я вважаю, що ти не можеш бути прем’єр-міністром. І не через запис, а через те, що відбувається. Я вважаю, що ти не став командою з людьми, з депутатами, з усіма міністрами», – зазначив президент.

Однак про відставку всього уряду не йшлося: за домовленістю Гончарука й Зеленського, міністри мали залишитися, та й сам прем’єр-міністр хотів лишитися в команді після відставки.

«Я йому сказав, що я хочу побудувати Kyiv city, як у кожній великій країні є city, наприклад, London city – і туди перенести урядовий квартал, є декілька місць таких. Він каже: «Ок, я готовий, давай я буду робити Kyiv city». Я йому сказав – супер, давай робити. Потім він пішов, згодом повернувся, і каже: «Все ж таки я не розумію, чому мене звільняють». Я йому відповів: «Мені здається, що я тобі пояснив». Він з кимось точно консультувався, тому що повернувся з протилежною думкою», – міркує він.

Зеленський, за власним твердженням, знає, з ким саме «консультувався» Гончарук, проте не захотів вдаватися в деталі.

Сам ексголова уряду в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що вважає рішення про свою відставку помилкою.