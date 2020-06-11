Шмигаль розповів про роль Зеленського у призначенні міністрів

Перед визначенням кандидатур на посади в уряді прем’єр-міністр України Денис Шмигаль радиться із президентом Володимиром Зеленським. Про це Шмигаль сказав на брифінгу у Кабміні 11 червня з нагоди 100 днів свого уряду.

«З президентом України ми радимось (перед поданням у Верховну Раду кандидатур – ред.). Я ніколи не робив з цього секрету. Президент ніколи не робив з цього секрету. Дійсно, ми по багатьох позиціях міністерських звіряємо наші погляди», – сказав прем’єр.

Шмигаль у відповіді на запитання кореспондента Радіо Свобода заперечив, що Володимир Зеленський проводив співбесіду із кандидатом на посаду міністра освіти Сергія Шкарлетом. Однак, при цьому Шмигаль зазначив, що із деякими міністрами президент спілкувався, із багатьма міністрами – до їхнього призначення, бо йому «небайдужа доля і уряду, і України, тому він глибоко залучений у багато процесів», сказав Шмигаль.

Прем’єр-міністр підтвердив, що Сергій Шкарлет є серед ймовірних кандидатів на посаду міністра освіти. За словами Шмигаля, після остаточного формування кола кандидатів, їхні кандидатури уряд винесе на розгляд комітетів Верховної Ради. Самого Шкарлета Шмигаль охарактеризував словами – «повний сил, професійний чоловік, якого поважає науково-ректорське середовище».

2 червня президент Володимир Зеленський зустрічався із ректорами 25 провідних українських вишів. За його словами, на ній йому порадили три кандидатури на позицію міністра освіти, серед них і колишнього члена Партії регіонів і ректора Чернігівського університету Сергія Шкарлета. 10 червня президент Володимир Зеленський відвідав Чернігівський університет під керівництвом ректора Шкарлета.

Із відкритих джерел відомо, що Сергій Шкарлет свого часу балотувався до Чернігівської облради і від Партії регіонів, і від «Блоку Петра Порошенка». Із 2010 року і досі є ректором Чернігівського державного технологічного університету. На сайті цього закладу збереглося фото за 2013 рік, на якому тодішній міністр освіти і науки Дмитро Табачник вручає Шкарлету нагрудний знак та посвідчення «Заслужений діяч науки і техніки України».