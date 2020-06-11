Шмигаль у звіті про 100 днів уряду розповів про майбутнє карантину, води для Криму і кадрів в уряді

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у четвер організував брифінг, в перебігу якого розповів про ключові питання, які стосуються роботи його Кабміну на тлі 100 днів діяльності.

На початку звіту Шмигаль заявив, що його уряд «оперативно відреагував на виклики коронакризи».

«Ми надали швидку підтримку людям, мікро- та малому бізнесу. Без затягування часу були прийняті всі рішення щодо підвищення пенсій, по індексації пенсій, були прийняті рішення щодо скорочення термінів реєстрації безробітних, нарахувань і виплат допомоги з безробіття, збільшення сум для фізичних осіб-підприємців, у яких є діти», – сказав Шмигаль.

Він заявив, що погіршення ситуації з COVISD-19 може призвести до поверення жорстких обмежень.

«Якщо у критичній кількості областей (10 і більше) буде критичне зростання, це буде приводом для повернення до посиленого карантину», – сказав Шмигаль.

Він додав, що якщо в Україні будуть підстави для запровадження «тотального карантину» через епідемію коронавірусу, то місцеві вибори, які заплановані на жовтень цього року, будуть перенесені.

Денис Шмигаль також заявив про те, що за 100 днів його уряд наблизився до «повноцінного комплектування уряду».

«Команда формувалась з маршу і в бій у цих кризових умовах. Сьогодні щодо декількох посад ми ведемо співбесіди, і найближчим часом команда уряду буде доформована й остаточно представлена», – заявив Шмигаль.

Коментуючи ймовірність відставки міністра внтурішніх справ Арсена Авакова, Шмигаль сказав, що нинішній очільник МВС «в управлінні кризами демонструє хороший досвід і хороші якості».

«У кризовій ситуації, у тих процесах, в яких ми перебуваємо, я на сьогодні абсолютно розумію, що не можна розмінюватися на політичні речі, нам необхідно управляти кризами, які у нас на сьогодні виникли. Аваков в управлінні кризами демонструє хороший досвід і хороші якості», – сказав Шмигаль.

Серед іншого, він також висловився про ймовірність відновлення постачання Україною води через Північно-Кримський канал в анексований Крим.

«Ці питання нас турбують та хвилюють, але відновлення постачання через кримський канал сьогодні на порядку денному не стоїть та не є предметом торгу», – сказав прем’єр.

4 березня Верховна Рада України схвалила новий склад Кабінету міністрів, який очолив Денис Шмигаль.