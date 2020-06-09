Вода для Криму в обмін на Донбас: яких компромісів вимагає Кремль і які козирі має Україна

Київ готовий до компромісів, але не до особливого статусу Донбасу за російським сценарієм. У цих словах глави МЗС України короткий публічний підсумок візиту української делегації до Берліна. Там багато говорили про Донбас, але також згадували про Крим. Ще напередодні поїздки в Україні та Росії знову заговорили про подачу води на півострів. Чи хоче Кремль поміняти дніпровську воду для Криму на вихід з Донбасу і яке рішення ухвалить Україна? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Крим. Сімферопольське водосховище: там, де раніше була вода, тепер спокійно ходять рибалки.

«Ну, води мало у порівнянні з тим, як має бути. Ось там залито було водою, цей острів був оточений водою. Ось цієї суші не було, вона під водою була», – розповідає рибалка.

Схожа ситуація і на інших водосховищах. Проблема з прісною водою у Криму посилюється з кожним роком після анексії півострова Росією. У 2014-му Україна перекрила Північно-Кримський канал і тепер Крим без води з Дніпра.

Крим повернувся у стан 1950-60-х років

«Так, люди не вмирають від спраги, але Крим фактично вже на сьогоднішній день повернувся у стан 1950-60-х років, тобто в стан до моменту пуску першої черги Північнокримського каналу», – розповідає експерт з питань окупованих територій Юрій Смелянський.

Це означає, за словами Юрія Смелянського, що посуха – не рідкість, а вода по графіку – норма. І це в умовах, коли жителів у Криму стає дедалі більше. Що, до речі, помітно по кількості новобудов у Сімферополі.

Потреба в прісній воді у Криму стала більшою, а води стало менше

«На момент початку окупації в Криму було 2 мільйони 400 тисяч жителів. За різними оцінками, виїхало з Криму приблизно від 150 до 240 тисяч населення, але натомість приїхало нового – від 700 тисяч до одного мільйона. Природно, що потреба в прісній воді стала більшою, а води стало менше», – пояснює Юрій Смелянський.

«Я не виключаю, що Росія пов’язує ці питання на переговорах. Я навіть підозрюю, що це саме так, і тому це і транслюється в Києві», – зазначає старший науковий співробітник Інституту євроатлантичного співробітництва Андреас Умланд.

Запустити воду в Крим в обмін на поступки щодо Донбасу – у лютому це «достатнім компромісом» назвав голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія, але потім вибачався. Пізніше про постачання води у Крим обмовився і прем’єр-міністр Денис Шмигаль, а потім виправдовувався.

Представники української влади повторюють: «Україна не планує допомагати державі-окупанту». Щоправда, 3 червня профільний парламентський комітет не підтримав постанову, де мовилося про охорону Північно-Кримського каналу і про постачання води на півострів тільки після деокупації.

Це, звичайно, козир у України, але обміняти його на якісь серйозні поступки по Донбасу буде навряд чи можливо

«Це, звичайно, козир у України, але козир – приблизно там «шістка» або «сімка», тобто не починаючи з «валета». Обміняти його на якісь серйозні поступки по Донбасу буде навряд чи можливо. Для Путіна набагато важливіші речі пов’язані не з економічним розвитком, а з його мілітаризованим образом: «мачизм», він крутий, він не поступається, він піднімає з колін і так далі. Вода камінь точить, звичайно, але ті «камені», які в мозку у Володимира Володимировича (Путіна – ред.), цією водою не розмиваються», – каже російський політолог Дмитро Орєшкін.

У Росії чи то не вистачає бажання, чи то не вистачає грошей, щоб це питання вирішити для Криму



«У Росії чи то не вистачає бажання, чи то не вистачає грошей, щоб це питання вирішити для Криму. І мені здається, це треба комунікувати українському керівництву з власним народом, з кримчанами і з міжнародними партнерами, що Україна не перешкоджатиме побудові заводів з виробництва прісної води з води Чорного моря. Це ніби таке абсурдне, звичайно, висловлювання, але воно характеризує, що вся ця дискусія абсурдна. Тут просто мова йде про грошики, так би мовити, які Росія не хоче витратити», – наголошує Андреас Умланд.

Натомість, як повідомляють російські ЗМІ, Наталя Поклонська звернулась в ООН із закликом засудити дії української влади і відновити роботу Північно-Кримського каналу. І хоча в Україні Поклонську звинувачують у держзраді, в Росії вона – «депутат» Держдуми. Цілком ймовірно, Російська Федерація створює інформаційне поле щодо готовності торгуватися. А Україна може спробувати відкрити майданчик переговорів по Криму.

Якщо вода в Крим буде обмінюватися на питання деокупації ОРДЛО – це буде ознакою того, що Україна відмовляється від Криму



«І ось тут є тільки один великий ризик, щоб спокуса використовувати цей інструмент для української влади не перетворилося в інструмент обміну деокупації окремих районів Донецької і Луганської областей та питання води в Крим. Тому що якщо тільки вода в Крим буде обмінюватися на питання деокупації Донецької і Луганської областей – це буде вже ознакою того, що Україна відмовляється від Криму», – наголосив Смелянський.

Юрій Смелянський впевнений: воду як козир можна використовувати тільки у переговорах по деокупації і Донбасу, і Криму. Днями українська делегація побувала у Берліні, де більше говорили про схід України, але тема півострова також звучала.

У західних столицях вважають, що це рішення Києва – на які компроміси піти

«У Берліні зараз багато хто розуміє, що Кремль дуже подвійний у своїй поведінці і що не варто вірити всіляким запевненням в Москві. Хоча в кінцевому рахунку в Берліні, Парижі та в інших західних столицях вважають, що це рішення Києва – на які компроміси піти», – зазначає Андреас Умланд.

Чи є серед цих компромісів вода у Крим? Наскільки це першочергова проблема для Кремля? Через падіння рейтингів російського президента Путіна і заплановане на 1 червня голосування по змінах до Конституції, можливо, навпаки, варто очікувати не вирішення конфлікту на Донбасі, а загострення на передовій?

Щоб підбадьорити патріотичну хвилю в Росії, дуже може бути, що на Донбасі щось станеться

«Для того, щоб підбадьорити патріотичну хвилю в Росії, дуже може бути, що на Донбасі щось станеться. Якийсь загін «українських націоналістів» раптом там «розіпне» чергового хлопчика. Мобілізує людей, коли «наших б’ють». Ось тому було б дуже корисно, щоб «наших побили» на Донбасі, і тоді вся країна, Росія, підніметься на задні кінцівки і кинеться в обійми до Путіна, тому що він «нас захистить», – каже Дмитро Орєшкін.

У Криму тим часом на початку червня стартували навчання на морі, перевірка готовності ППО і танкові стрільби. І, наприклад, президент американського фонду Джеймстаун Глен Говард вважає, що посушливе літо у Криму може змусити Росію перейти до активних дій у Херсонській області, щоб отримати контроль над Північно-Кримським каналом.

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