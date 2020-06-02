Бойовики готуються до «наступу» на Донбасі: це психологічний тиск чи помста за Мінськ?

Контрольовані Росією угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР» заявили про повну бойову готовність. Вони відкрито заявляють, що посилили свої підрозділи на передовій, а також, порушуючи Мінські домовленості, підтягнули до лінії фронту танки. Що вже встигла зафіксувати місія ОБСЄ? Що приховується за цими маневрами і чи є загроза повномасштабних бойових дій? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Угруповання бойовиків «ДНР» і «ЛНР» заявили про «повну бойову готовність». За даними головного управління розвідки Міноборони України, підконтрольні Росії підрозділи проводять навчання і перевіряють можливих призовників на випадок мобілізації.

«Особовий склад викликано з відпусток, посилено передові підрозділи», – повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк 26 травня.

Крім того, спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ почали фіксувати збільшення кількості порушень припинення вогню.

Так у звіті ОБСЕ за 25 травня 2020 року відзначають значне зростання кількості вибухів (275 порівняно з 65 днем раніше) в районі селища Софіївка (колишнє Карло-Марксове) на непідконтрольній частині Донецької області. Монітори оцінюють це як навчання з бойовими стрільбами.

Для того, щоб розібратися, що змінилося на окупованих територіях за останній тиждень, варто почати з Донецька. Зовні місто виглядає без змін. Місцеві жителі помічають БТРи на вулицях. У тролейбусах можна побачити оголошення про заклики вступати в лави бойовиків.

Але в цьому нічого нового, більш того – такого ж роду оголошення постійно публікують у соцмережах. Там і зарплата написана – від 15 тисяч рублів (≈ 5 706 гривень). Крім того, обіцяють 30-денну відпустку на рік і медичне обслуговування. Але що ж тоді змінила «повна бойова готовність» в Донецьку?

От що кореспондентам «Донбас Реалії» розповіли жителі Донецька про ситуацію у місті:

– Патрулів додалося, так.

– Мирні громадяни не відчувають поки ніяких змін.

– Як ви думаєте, можливі повномасштабні бойові дії?

– Сподіваємося, що не буде, але можливо, звичайно. Обстріли посилилися ночами. Ось ми в Куйбишевському районі дуже чуємо вночі.

Чого чекати на передовій?

Російське видання «Військово-промисловий кур’єр» складно підозрювати в симпатіях до української армії. Але от що там писали в матеріалі від 18 травня під назвою «Донбас: війна на виснаження»:

«Технологічне відставання народної міліції [тобто бойовиків – ред.] від ЗСУ просто жахливе…»;

«Трьох-п’ятикратну чисельну перевагу на фронті противник [тобто українська армія – ред.] вже створив»;

«Зараз же влітку 2020 року, з розвитком в Росії важкої економічної і політичної кризи складається ситуація, коли реакція РФ на перехід ЗСУ в наступ на Донбасі може виявитися сповільненою або її може не бути взагалі».

Зрозуміло, що це припущення автора, але якщо оцінка сил вірна – навряд чи можна очікувати атаки бойовиків на Донбасі, за винятком якихось локальних ділянок, вважають експерти.

«Сил у них вистачить лише на якусь таку провокацію, Ну ця провокація на жаль може бути кривавою із жертвами і втратами українських воїнів», – припускає військовий експерт Влад Волошин.

«Підрозділи або загони бойовиків не здатні на якісь активні наступальні дії без допомоги російських регулярних військ. А з іншого боку для того, щоб ці наступальні дії, я маю на увазі масовані, вести – необхідна така ретельна підготовка… Тобто ми б її побачили. Побачили б стягнення додаткових засобів, розташування артилерії, ми б побачили б концентрацію логістичних засобів», – додає головний редактор видання «Апостроф» Денис Попович.

Реакція на Мінськ чи психологічний тиск на жителів Донбасу?

За нформацією, яка у нас є, відбуваються певні заходи, які свідчать про мобілізацію

Поки про це, в тому числі і в Головному управлінні розвідки Міноборони України не говорять. Але питання навіщо бойовикам ця «повна бойова готовність» залишається. Причин може бути кілька, зауважують аналітики. Наприклад, відвернути увагу мирних жителів і використовувати цю ситуацію в Мінських переговорах.

«За тією інформацією, яка у нас є, відбуваються певні заходи, які свідчать про мобілізацію, так звану. Бо, здається, що це більше носить психологічний вплив. відволікає увагу від невиплати зарплат, пенсій і жахливого соціально-економічного стану. І крім того, не слід забувати про наслідки епідеміологічного стану, викликаного Covid-19», – зауважує директорка «Східної правозахисної групи» Віра Ястребова.

«Це гра в інформаційному полі і створення тиску на Україну в цілому на керівництво України, на громадян України», – каже заступник міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованій території України Ігор Яременко.

Це гра в інформаційному полі і створення тиску на Україну

Дійсно, в останні дні Мінські переговори по врегулюванню ситуації на Донбасі у глухому куті, вважає військовий експерт Влад Волошин, а в Росії публічно незадоволені позицією України. Так, представник Росії після чергового онлайн-засідання пригрозив Києву «непоправними наслідками». Чи може «повна бойова готовність» бойовиків походити звідси?

«Після засідання тристоронньої контактної групи Україна ж чітко показала свою позицію, що Донбас буде українським, вибори там будуть проходити по українським законам – ніяких змін до Конституції з особливим статусом, нічого не буде і кордон ми маємо взяти під контроль. Лише після того вибори, вони мали реагувати на це», – каже військовий експерт Влад Волошин.

Затишшя або загострення на фронті, заяви про прориви і можливі атаки – у цьому за роки війни на Донбасі немає нічого нового. Це частина політичної гри, яка все ж може перерости в масштабні бойові дії, припускають аналітики.

Зіставляючи сили ЗСУ і так званих армійських корпусів бойовиків, кажуть експерти, українським військовим варто пам’ятати про підрозділи регулярної російської армії, які грали ключову роль під час наймасштабніших боїв на сході України.

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