Де угруповання «ДНР» готується до «наступу»

Невдовзі після заяв російських гібридних сил​ про приведення їхніх військових підрозділів у бойову готовність спостерігачі Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ почали фіксувати збільшення кількості порушень припинення вогню. Так у звіті ОБСЕ за 25 травня 2020 року відзначають значне зростання кількості вибухів (275 порівняно з 65 днем раніше) в районі селища Софіївка (колишнє Карло-Марксове) на непідконтрольній частині Донецької області. Монітори оцінюють це як навчання з бойовими стрільбами.

Не вперше допомагають онлайн-карти, супутникові знімки, що є у вільному доступі, та соціальні мережі.

Так, лише за кількасот метрів на південний схід від зазначеного селища Софіївка можна знайти великий військовий полігон, що використовується угрупованням «ДНР». Це досить близько до лінії розмежування, близько 17 кілометрів.

Легко можна розрізнити позиції для стрільб бронетехніки, навчальні позиції для стрілецької зброї, тир, окопи, величезну кількість слідів від траків гусеничної техніки.

У той же час, на одному з підконтрольних угрупованню «ДНР» телеканалів підтвердили, що гібридними збройні формуваннями проводяться навчання, в тому числі, танкових екіпажів зі стрільбами. Відео навчань публікують і на YouTube-каналах угруповання «ДНР».

У звіті СММ ОБСЄ зазначає, що саме не цьому полігоні виявлено 10 танків –​ і це порушення ліній відведення важної техніки.

Можливо саме цю стрілянину танків і артилерії на полігоні біля Софіївки і фіксують спостерігачі СММ ОБСЄ.

Раніше Радіо Донбас.Реалії вже розповідало, що військова техніка підконтрольних Росії угруповань розташована​ поблизу н.п. Зернового, Мічуріне, Покровка; на базі дислокації РСЗВ БМ-21 «Град» на північ від Хрустального; на полігоні угруповання «ДНР»​ поблизу села Покровка, на полігоні угруповання «ДНР» біля Міусинська.

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