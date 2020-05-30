(Друкуємо мовою оригіналу)

На территории ОРДЛО продолжают незаконно задерживать людей, причем, истории некоторых из них становятся известны только после обменов пленными, когда узники боевиков возвращаются на мирную часть страны и рассказывают о тех, кто там остался.

Так, к примеру, случилось с ветераном войны на Донбассе Александром Титаренко (1972 г.р.), который пропал со своего дома в Киеве летом 2017-го. Супруга Елена искала его почти два года, пока в декабре 2019-го ей не позвонили экс-пленные, чтобы в один голос сказать: «Ваш муж на территории «Изоляции» в Донецке».

«Изоляция»

«Мы с детьми, – рассказывает Елена Титаренко, – были в отпуске. Саша написал мне, мол, не смогу вас встретить – добирайтесь сами. Ну, хорошо. Сами вернулись с дочерями домой. Зашли в квартиру, а его нет. Все вещи, ценности и документы, не считая внутреннего паспорта, были на месте. Я подумала, что муж пошел к кому-то из друзей, и стала отгонять от себя тревожные мысли».

Когда женщина обзвонила и опросила всех общих знакомых – поняла, что ее супруг все-таки пропал. Елена обратилась в полицию, и даже думала, что мужа украли с целью выкупа. Но месяцы шли, а новостей и зацепок не было – Александр словно провалился сквозь землю.

«Я, – продолжает жена пленного, – вычитала в интернете, что были случаи, когда участников боевых действий похищали и передавали боевикам. Саша служил в 2014-2015 гг. в в\ч В2235 (10-я отдельная горно-штурмовая бригада, раньше – батальон территориальной обороны «Поділля». – Ред.) сам родом из Луганска, я – из Горловки. Мы, конечно, уехали оттуда лет 25 назад, но все равно переживаю, что и этот факт мог как-то повлиять. Словом, я обратилась в СБУ».

Ваш муж жив. Он на территории бывшего завода «Изоляция» в Донецке

Первую настоящую новость о муже Елена узнала после обмена удерживаемыми в декабре 2019 года. Ей позвонили сразу несколько экс-узников и попросили приехать на территорию больницы «Феофания». Женщина не раскрывает имен тех, с кем тогда говорила. Но суть сообщений от всех освобожденных, по ее словам, была одна: «Ваш муж жив. Он на территории бывшего завода «Изоляция» в Донецке».

«И это, – подытоживает Елена Титаренко, – по факту, единственное, что мне известно о муже. Есть еще данные, что его должны были перевести в колонию №97 в Макеевке, но непонятно, так ли это. Служба безопасности Украины приняла мое заявление, и мужа включили в список на обмен. А вот боевики группировки «ДНР», несмотря на свидетельства очевидцев, не подтверждают Сашу со своей стороны».

По последим данным от СБУ, российские гибридные силы удерживают на оккупированной части Донбасса 214 людей.

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