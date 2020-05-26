(Друкуємо мовою оригіналу)

Все лечебные учреждения «ЛНР» «полностью готовы выполнять задачи по предназначению в условиях наступательных боевых действий», – заявила министр здравоохранения «ЛНР» Наталия Пащенко. А главарь «ЛНР» Леонид Пасечник 20 мая заявил, что «республике» придется отодвинуть линию соприкосновения, если украинская сторона продолжит обстрелы.

В Украине отрицают обвинения боевиков в обстрелах. Президент Владимир Зеленский подчеркнул: «Если по нам стреляют – мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем».

О чём свидетельствуют эти заявления? Возможно ли возобновление масштабных боевых действий на Донбассе? Нужна ли сейчас России активизация в Украине?

Об этом в эфире Радио Донбасс.Реалии говорили с украинским военным экспертом Олегом Ждановым.

– По вашему мнению, о чём свидетельствуют эти заявления? Это – блеф, желание выслужиться перед российскими кураторами или действительно поднакопили сил и на фоне коронавирусной инфекции могут активизироваться и не просто отодвинуть линию соприкосновения, а захватить ещё территории в Украине?

Олег Жданов: Пасечник и вооружённые силы Российской Федерации, которые находятся на нашей территории, – это две параллельные реальности, которые не пересекаются. Господин Пасечник не имеет ни малейшего представления о том, кто планирует огневое поражение наших позиций, в каком объеме, какой мощностью и на каком участке фронта. Этим занимается штаб Восьмой полевой армии, штаб Южного военного округа и оперативный отдел Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации.

Поэтому нельзя это расценивать даже как попытку выслужиться перед московскими кураторами, потому что это – человек, которому сунули бумажку, он её прочитал. Это полностью марионетка Кремля, который выполняет чётко полученные распоряжения.

Российская Федерация понимает, что у них остался фактически последний шанс, чтобы оставить Украину в политической орбите Кремля



Это значит, что на сегодняшний день в Кремле, можно сказать истерика, в том плане, что Украина начинает массивный дрейф в сторону Запада: я имею ввиду принятие закона о банках, рынке земли, сейчас это и принятие закона о двойном гражданстве. То есть Российская Федерация понимает, что у них остался фактически последний шанс, чтобы оставить Украину в политической орбите Кремля. То есть заставить президента Зеленского подписать хоть какую-нибудь бумагу типа согласительного совета по решению вопросов так называемых этих самовоспроглашенных республик и Киева напрямую.

Обстановка на фронте, этот огневой кошмар, который там творится, – это и есть давление

Кстати, обстановка на фронте, этот огневой кошмар, который там творится, – это и есть давление. Они прекрасно понимают, что Зеленский очень далёк от армии и для него, я бы сказал, на уровне паники наши потери, гибель военнослужащих и продолжение обстрелов. Несмотря на то, что он отдаёт приказы не отвечать на провокации, то есть не стрелять практически в ответ, он на сегодняшний день очень боится потерь. В подтверждении этому Офис президента внёс законопроект об ответственности командиров за гибель солдат в ходе боевых действий в зоне Операции объединённых сил. Честно говоря, бредовый законопроект, но это говорит о реакции и состоянии нашего президента.

Они на это давят, это – слабое место. Надеюсь, что мы не подпишем ничего и не сядем за стол переговоров с представителями этих отдельных районов Донецкой и Луганской области.

– Вы в частности, наверное, имеете ввиду и резонансную потерю – Сергей Губанов, командир батальона «Луганск-1»?

Владимир Зеленский по каким-то причинам катастрофически боится назвать стороной конфликта Российскую Федерацию

Олег Жданов: Да. Трагизм всей ситуации в том, что Владимир Зеленский по каким-то причинам катастрофически боится назвать стороной конфликта Российскую Федерацию и сказать, что мы воюем не с какими-то мифическими боевиками, а с регулярными частями вооружённых сил Российской Федерации. Потому что такие персонажи (я их даже не могу назвать какими-то должностными лицами) как Пасечник и Пушилин – это исключительно марионетки Кремля, они выполняют то, что им говорят.

Президент Зеленский прав на сто процентов в том, что свет, газ и вода идёт исключительно с нашей территории, социальные выплаты – исключительно с нашего бюджета, с нашего кармана. Сейчас из-за коронавируса они приостановлены, но тем ни менее все эти накопления есть, лежат на счетах и люди после окончания карантина просто придут и получат эти деньги.

Поэтому обвинять Украину в каких-то недоплатах или недосодержании этих территорий – на уровне абсурда. Это ещё раз подчёркивает, что Россия на сегодняшний день хочет выставить нас в самом чёрном цвете перед мировым сообществом. И это же есть элемент политического давления, информационной войны. Ровно год назад, когда Владимир Зеленский избрался президентом, он сказал, что нам надо выиграть информационную войну. Но, к сожалению, на сегодняшний день Офис президента даже не начал подготовку к боевым действиям на этом информационном поле. И мы там, к сожалению, терпим огромные поражения. Яркий пример – интервью, которое взял господин Гордон у господина Гиркина.

– На ваш взгляд, хотят ли масштабного возобновления боевых действий в России?

На сегодняшний день последнее, что б хотели в России, – это ввязаться в масштабную окопную или позиционную войну

Олег Жданов: Нету никакой концентрации войск, никаких изменений. Я больше чем уверен и есть информация о том, что на сегодняшний день последнее, что б хотели в России, – это ввязаться в масштабную окопную или позиционную войну. У них, во-первых, идёт обратная волна того, что зачем мы воюем, где фашизм, где бандеровци и всё остальное в Украине, которое пропагандировалось со стороны российских властей. И второй момент – ситуация и экономическая, и финансовая, и политическая на сегодняшний день в Российской Федерации не благоприятствует тому, чтобы они могли успешно готовиться и начать масштабное наступление.

– То есть вы считаете, что эти заявления Пасечника – банальный блеф? Зачем это всё?

Олег Жданов: Это – элементы информационной войны. Противника надо вывести из состояния равновесия и запугать. Чем больше нервничает противник – тем больше шансов на успех.

Слушатель: Александр, Харьков. Действительно, это – давление на Зеленского, на наше общество. Тут есть две очень важные составляющие – попытка запугать проукраинское патриотическое общество и как-то приободрить пророссийскую антиукраинскую прослойку.

Наша страна сегодня занимает позицию страуса: мы спрятали голову в песок и нас бьют сверху, а мы терпим

Олег Жданов: К сожалению, наша страна сегодня занимает позицию страуса: мы спрятали голову в песок и нас бьют сверху, а мы терпим. Мировая практика вооружённых конфликтов показывает, что чем жёстче отвечают на каждый выстрел – тем спокойней на линии соприкосновения. Яркий момент – Израиль. И второй момент – Украина по каким-то причинам – я думаю, это вопрос к президенту – не хочет признавать Российскую Федерацию и её вооруженные силы стороной этого конфликта. Мы, кстати, за шесть лет войны и при старой власти, и при нынешней не удосужились официально объявить Крым и Донбасс оккупированной территорией согласно мировой системы безопасности через Организацию объединённых наций: ввести там оккупационный режим и чётко и ясно указать пальцем на страну, которая оккупировала эти территории. К сожалению, мы находимся в положении «терпил».

Слушатель: Александр, Харьков. Я бы не стал так легкомысленно говорить, что это просто запугивание. В России и на оккупированных территориях есть большие проблемы – коронавирус, падение цен, падение уровня жизни. Не забываем, что Путин перенес на 24 июня голосования об аннулировании его сроков, то есть, чтобы продлить своё пребывание в должности. И любая маленькая победоносная война – продвинуться на 5-10 км в нашу сторону – будет в пользу России, Путину.

– Вы сказали, что на самом деле России сейчас не нужна масштабная активизация в Украине. А эта «маленькая победоносная война» – разве стоит исключать массовый краткосрочный удар?

Олег Жданов: Продвинуться на тех участках, где позиции уже оборудованы не первый год – надо применить фантастические усилия, и количество потерь будет несопоставимо с ценой победы.

Россия прекрасно понимает, что они нарвутся на сумасшедшее сопротивление с нашей стороны, на тот же плотный артиллерийский огонь и будут нести огромные потери. И цена каждого квадратного метра для них будет стоить политической стабильности внутри страны.

Слушатель: Александр, подконтрольная часть Луганщины. Почему Путин и Зеленский не могут сесть за стол переговоров и договориться на счёт Донбасса?

Цели войны Путина – это сохранение Украины в политической орбите Кремля



Олег Жданов: Цели войны Путина – это не захват территории Украины: Донецкой, Луганской области или Новороссии, как это раньше планировалось. Цели войны Путина – это сохранение Украины в политической орбите Кремля. Поэтому примирение может быть в двух случаях: либо мы дадим адекватный ответ и Россия откажется от намерений политически поглощать Украину, оставит нас в покое и отпустит в свободное политическое плаванье в плане суверенитета, либо – принять условия Российской Федерации, подчиниться их требованиям и в конечном итоге, поверьте, мы окажемся тогда в составе нового союзного государства на основе Украины и России. Именно по этой причине не будет результата даже в прямых переговорах.

– Что дальше может быть в этом году на Донбассе?

Олег Жданов: Просто замораживание конфликта. Приднестровизация нам не грозит, потому что у нас нету такой экономической и индустриальной интеграции, как в Приднестровья и Молдовы. Только политическое решение со стороны руководства Украины – то есть признание России стороной конфликта и Вооружённые силы России противоборствующей стороной – даст нам шанс на разрешение этого конфликта. Или мы будем ждать пока Российская Федерация не прикажет долго жить, как Советский Союз.

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