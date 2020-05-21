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22 травня 2020, Київ 01:27
Новини | Суспільство

Зеленський дав звання Героя України загиблому на Донбасі комбату «Луганськ-1» Губанову

Президент України присудив Сергієві Губанову орден «Золота зірка» посмертно

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 21 травня присвоїв звання Героя України Сергієві Губанову, загиблому напередодні на Донбасі командирові батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1».

«Зa особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Губанову Сергію Леонідовичу – полковнику поліції (посмертно)», – йдеться в тексті указу.

На фронті за останні дві доби загинули двоє військових: командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов (біля смт. Трьохізбенка, 20 травня, від осколкових поранень) і військовослужбовець, ім’я якого поки не повідомляють (потрапляння боєприпасу в автомобіль, 21 травня).

Раніше 21 травня Прокуратура Луганської області повідомила, що розпочала кримінальне провадження з метою встановлення обставин підриву на міні чотирьох членів батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» на Донбасі. У прокуратурі розповіли, що 20 травня близько 22:50 під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу населеного пункту здетонувала міна, внаслідок чого загинув командир батальйону «Луганськ-1», ще троє поліцейських були поранені.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.

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