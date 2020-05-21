Зеленський дав звання Героя України загиблому на Донбасі комбату «Луганськ-1» Губанову

Президент України Володимир Зеленський своїм указом від 21 травня присвоїв звання Героя України Сергієві Губанову, загиблому напередодні на Донбасі командирові батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1».

«Зa особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові постановляю: присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» Губанову Сергію Леонідовичу – полковнику поліції (посмертно)», – йдеться в тексті указу.

На фронті за останні дві доби загинули двоє військових: командир батальйону «Луганськ-1» Сергій Губанов (біля смт. Трьохізбенка, 20 травня, від осколкових поранень) і військовослужбовець, ім’я якого поки не повідомляють (потрапляння боєприпасу в автомобіль, 21 травня).

Раніше 21 травня Прокуратура Луганської області повідомила, що розпочала кримінальне провадження з метою встановлення обставин підриву на міні чотирьох членів батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» на Донбасі. У прокуратурі розповіли, що 20 травня близько 22:50 під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу населеного пункту здетонувала міна, внаслідок чого загинув командир батальйону «Луганськ-1», ще троє поліцейських були поранені.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.