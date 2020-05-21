Через підрив на міні бійців батальйону поліції «Луганськ-1» на Донбасі прокуратура відкрила справу

Прокуратура Луганської області повідомила, що розпочала кримінальне провадження з метою встановлення обставин підриву на міні чотирьох членів батальйону патрульної служби поліції особливого призначення «Луганськ-1» на Донбасі. За даними пресслужби відомства, на місце вибуху, до околиці cмт. Трьохізбенка Новоайдарського району, вирушила група прокурорів.

«20 травня близько 22:50 під час патрулювання території вздовж річки Сіверський Донець поблизу населеного пункту здетонувала ворожа міна. Внаслідок вибуху загинув командир батальйону «Луганськ-1», ще троє поліцейських отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості. За вказаним фактом слідчим відділом 3 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях розпочато кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 258 ККУ», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що тривають слідчі дії.

Близько дев’яти годин тому штаб ООС повідомив, що на Луганщині, внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув «мужній український захисник, також один військовослужбовець отримав поранення та ще четверо – бойові травмування».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.