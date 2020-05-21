После того, как российские гибридные силы заявили о приведении своих подразделений в боевую готовность, из неподконтрольных городов Донецкой и Луганской областей стали сообщать об активизации вооруженных формирований. Так, на улицах Донецка якобы появилась военная техника боевиков, а в ОРЛО появились дополнительные блокпосты. Но если углубиться в эти сообщения, можно заметить, что «​особенная боеготовность»​ скорее нагнетается пропагандистами и существует в словесной плоскости. По крайней мере, на этот момент. А пока боевики в будущем времени говорят, что повысят боеготовность из-за обстрелов ВСУ, на фронте лишь за последние двое суток погибли двое украинских военных.

Так называемый заместитель начальника «народной милиции» Эдуард Басурин объявил о круглосуточном дежурстве в подразделениях боевиков и возврате личного состава частей с полигонов в свои части и на свои позиции.

Сообщество Вконтакте «WarGonzo» журналиста RT Семена Пегова сообщает, что на территории, подконтрольной группировке «ДНР», так называемые военкоматы обзванивают бывших боевиков с вопросом, готовы ли они вернуться в свои подразделения.

Сообщество публикует фотографии БТР возле АЗС так называемой «Государственной топливной компании ДНР» в Донецке.

Вероятнее всего фотография сделана на этой АЗС в Буденовском районе Донецка.

Однако других фото-видео подтверждений активизации боевых подразделений группировки «ДНР» и перемещения техники, по состоянию на середину дня 21 мая – нет. Интересно, что сами пользователи не сообщают о передвижении военной техники, а в группах и на страницах в соцсетях постят одни и те же две фотографии.

В ОРЛО в так называемом «министерстве внутренних дел» заявиляют об усилении мер, направленных на «обеспечение правопорядка и безопасности жителей республики». Говорят, что на выезде из всех городов расставляют дополнительные блокпосты.

Однако очевидных подтверждений значительной или необычной активизации подразделений группировки «ЛНР» тоже нет. Звучат скорее угрозы. В обеденном выпуске новостей так называемого «ГТРК ЛНР» говорится об акивизации боевых действий. Об очередных агрессивных намерениях со стороны группировки «ЛНР» заявляет бывший член Луганской торгово-промышленной палаты, а ныне «депутат» так называемого Народного совета группировки «ЛНР» Павел Малый.

По словам Малого, необходимо «снести лживый демократический режим в Киеве и восстановить Донецко-Криворожский промышленный комплект».

А вот пророссийское сообщесво «Сводки ополчения Новороссии» – очень популярный паблик среди поклонников «русского мира» – даже привязывает к заявлениям глав группировок «ДНР» появление беспилотного разведчика ВВС США Global Hawk в районе конфликта.

Ранее украинская сторона заявила о созыве экстренного заседание ТКГ (Трехсторонней контактной группы) из-за угроз группировок России на Донбассе. Главари вооруженных формирований 20 мая заявили о готовности «подвинуть линию разграничения». Владимир Зеленский во время пресс-конференции, которую он провел в год своего пребывания в должности, заявид, что заседание минской группы созывает представитель Украины Леонид Кучма.

Спикеры оккупационных администраций на Донбассе заявили, что приводят войска в боевую готовность из-за обстрелов со стороны Украины. Но на самом деле, по данным с фронта можно судить: они, во-первых, и не сворачивали эту боевую готовность, а во-вторых, сами наносили удары по подконтрольной территории.

На фронте за последние двое суток погибли двое военных: командир батальона Луганск-1 Сергей Губанов (Трехизбенка, 20 мая, от осколочных ранений) и военнослужащий, имя которого пока не сообщают (попадание боеприпаса в автомобиль, 21 мая). В этих инцидентах ранены 8 военных.

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