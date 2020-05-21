Штаб ООС: на Луганщині внаслідок влучання міни в вантажівку загинув військовий

На Луганщині 21 травня внаслідок влучання міни 120 калібру в вантажний автомобіль загинув український військовий. Про це повідомили у штабі операції Об’єднаних сил.

Зазначається, що ще один військовий отримав поранення, інші четверо – бойові травмування.

За даними Міністерства оборони, від початку доби на Донбасі бойовики тричі обстріляли позиції українських військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.