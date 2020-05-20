Бойовики на Донбасі стріляли 14 разів, 1 військовий поранений – штаб ООС

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що підтримувані Росією бойовики від початку поточної доби 14 разів відкривали вогонь у бік позицій Збройних сил України, в результаті чого поранень зазнав один військовослужбовець.

Українські військові повідомили, що під час обстрілів бойовики застосовували заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 та 82 міліметри, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

«Наші військовослужбовці з наявних вогневих засобів дали окупаційним підрозділам гідну відсіч і жорстко подавили злочинну збройну активність... Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою», – повідомили у штабі.

Бойовики на своїх ресурсах традиційно звинувачують українських військових в обстрілах окупованих сепаратистами територій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.