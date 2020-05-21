Міноборони планує призвати на військову службу 500 офіцерів запасу

У червні-липні на військову службу призовуть 500 офіцерів запасу. Відповідний указ підписав міністр оборони України, повідомляє генеральний штаб ЗСУ.

«Відповідно до наказу, за 16 військово-обліковими спеціальностями підлягатиме призову 500 офіцерів запасу віком до 43 років, які закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та не проходили військову службу», – мовиться у повідомленні.

Офіцерів призначать на посади слухачів курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти для проходження обов’язкової підготовки протягом трьох місяців.

Підготовку призваних офіцерів планують почати з 2 липня.

«Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до військових частин Збройних Сил України. До участі в операції об’єднаних сил призвані офіцери залучатись не будуть. Залучення їх до проведення Операція об’єднаних сил можливо лише у добровільному порядку після укладання ними контракту про проходження військової служби. На офіцерів, яких буде призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом», – заявили у Генштабі.

Зазначається, що за офіцерами, яких призовуть, збережеться місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності.