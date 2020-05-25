Бракує людей, лоску і заторів – місцеві про Донецьк під час окупації

Парк кованих фігур, «Донбас Арена», парк Щербакова та інші візитівки Донецька – як вони виглядають зараз та що там відбувається? Як змінилося місто під час окупації контрольованих Росією бойовиків? Чого не вистачає людям і як вплинула на Донецьк війна? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Парк кованих фігур

Улюблене місце закоханих, весільних фотографів і, мабуть, перше, куди ведуть туристів в Донецьку – парк кованих фігур. Так було до 2014 року. І ця традиція досі жива. Крім того, ще 2012 року представники Книги рекордів України говорили про те, що це парк з найбільшою кількістю кованих фігур, який не має аналогів в світі. За їхніми словами, після експертної оцінки там дійшли висновку, що парк кованих фігур в Донецьку «претендує щонайменше на світове досягнення».

Щороку в цьому парку проходить фестиваль ковальської майстерності. До війни на Донбасі цей фестиваль був масштабним і міжнародним. Зараз учасники – переважно місцеві майстри. Проте нові експонати з’являються часто. І у багатьох містян є своя улюблена фігура і своя історія, пов’язана з цим парком.

«Ми якось з дружиною тут [на альтанці у парку] вішали замочок, фотографувалися тут з дітками поруч з фігурками. Тільки хороші спогади про парк. Сам – Стрілець за знаком Зодіаку, тому любив так «чик», начебто я стріляю з лука», – розповідає житель Донецька.

Ще одна жителька Донецька розповідає, що парк кованих фігур став особливим місцем для неї та її друзів вже після його окупації контрольованими Росією бойовиками.

Мені хочеться показати їм, як наш Донецьк в таких умовах продовжує жити

«У мене подія – я зустрічалася зі своїми друзями, які живуть в Шахтарську, який моторошно постраждав, де Захарченко був, всі ці бої. Мої університетські подружки зі Сніжного, Шахтарська, коли приходять в цей парк, і я їх хочу провести цими алеями, вони захоплюються. Звичайно, у них там життя абсолютно не таке, як у нас. І ось мені хочеться показати їм, як наш Донецьк в таких умовах продовжує жити», – розповідає вона.

«Донбас Арена»

У мене сльози просто накочуються, сльози ностальгії

«Блакитний діамант», «футбольна перлина», «літаюча тарілка» – футбольний стадіон «Донбас Арена» називають по-різному. Схоже, це найбільш футуристична будівля Донецька і один з найкращих стадіонів Європи. Був. Але зараз це – фактично лише пам’ятник.

Люди, які проходили повз місцевість, де розташований стадіон, поділилися з кореспондентами «Донбас Реалії» спогадами про нього.

– Краса. Ви знаєте, я прийшла сюди, у мене сльози просто накочуються, сльози ностальгії.

– Так, 2012-го ми були тут на футболі. Тут була така маса людей, дуже багато іноземців… Будували для одного, а воно зараз простоює. Така будівля грандіозна.

– Зовні вона стала більш стара, чи що. Бракує їй лоску якогось.

Проте лоску стадіону вистачало, наприклад, у 2009 році, під час церемонії відкриття стадіону. Вона називалася «Гранд шоу» – квитки на відкриття «Донбас Арени» розкупили за один день. А вишенькою на торті був концерт світової зірки Бейонсе.

І у 2011 році, коли там з розмахом святкували 75-річчя донецького футбольного клубу «Шахтар», на якому виступала американська співачка Ріанна.

Під час чемпіонату з футболу «Євро-2012», в якому Україна брала участь, біля та всередині «Донбас Арени» кипіло життя. Після «Євро» на стадіоні теж вирували події – проводилися регулярні українські та міжнародні чемпіонати, на «Донбас Арені» грали всесвітньо відомі футбольні клуби, зокрема «Барселона».

Парк Щербакова

Концерти й зараз проходять в Донецьку. Зараз там можна побачити переважно зірок російської естради, серед них, зокрема, Согдіана, Андрій Грізлі (виступали в 2018 році). Чимало таких концертів відбуваються у центральному міському парку Щербакова. Зазвичай це гуляння на свята на кшталт масниці, 23 лютого і 9 травня, яким приділяють чимало уваги в окупованому Донецьку.

«День міста, день шахтаря, 9 травня. Цього року, зрозуміло, що все поскасовували, а так були. Людей багато, все відносно культурно. До війни, здається, переважно на площі проходило все», – розповідає житель Донецька.

У парку Щербакова працюють і розважальні атракціони. Хоча місцеві жителі кажуть, що їм вже чимало років, співробітники парку запевняють, що все безпечно.

«Я – інженер з охорони праці. Їх [атракціони] перевіряють «технічні інспекції», «інспекції з охорони праці», тому тут з першого травня ми вмикаємо, перевіряємо, за це ми несемо відповідальність», – кажуть у парку Щербакова.

Містяни, тим часом, приходять сюди зі своїми дітьми:

– Я вдруге з дитиною приходжу, дуже добре.



– Я – звісно, масивний хлопець, страшнувато, але дитина катається.

У парку також можна покататися на човнах і порибалити. Місцеві рибалки кажуть, що зараз там «можна виловити хіба що оселедця».

Крім того, у парку Щербакова досі стоїть скульптура синього лева, якого ще 10 років тому Донецьку подарував мер Львова Андрій Садовий.

А в самому Львові, біля залізничного вокзалу, досі росте знаменита пальма Мерцалова з Донецька.

«Ця пальма стала таким символом дружби міст, співробітництва, на знак дружби між Львовом і Донецьком. Мені здається, що, з точки зору подій нещодавніх, це особливо цінний для Львова елемент того, що ці міста є і залишаються побратимами», – каже начальник управління архітектури та урбаністики Львова Антон Коломійцев.

«Темна сторона» Донецька

Але варто від’їхати від центру кілометрів на десять – і там вже відкривається зовсім інша картина.

«Конкретно – це «Донецьк північний», збоку – Маріуполь та Мар’їнка. У мене там квартира, в якій я вже 6 років не можу жити. У мене в будинку живуть 3-4 сім'ї. Вони постійно під обстрілом. Починають стріляти – вони спускаються в підвали», – розповідає місцевий житель.

Одна з вулиць «Донецька північного», вулиця Стратонавтів, веде до Донецького аеропорту. Цією дорогою раніше можна було дістатися до одного з найбільших супермаркетів міста. За словами місцевих жителів, зараз в одному зі зруйнованих магазинів досі всередині валяються холодильники. Раніше по цій місцевості ходив тролейбус. Купи сміття на узбіччі цієї вулиці – це все залишки чиїхось будинків. Цілих майже немає.

Місто сильно змінилося. Набагато біднішим стало в сенсі народу

Незважаючи на те, що в цій місцевості і зараз небезпечно, тут все одно досі живуть люди.

І хоча бойовики намагаються створювати в центрі ілюзію, що місто все так само живе і розвивається, місцеві сумують за тим, що раніше, в мирному житті, їм здавалося буденним і звичним.

«Як не дивно, за заторами, які були завжди в годину пік у нас. За лоском, за красою. Яке у нас було місто... особливо в 2012 році», – розповідає жителька Донецька.

«За родичами, за друзями. У мене по всій Україні.. У мене в Карпатах родичі, друзі. У Хмельницькому, в Києві…», – додає ще одна жителька.

«Місто сильно змінилося. Набагато біднішим стало в сенсі народу. Людей менше і якось бідніше… Ми звикли, що воно [місто] гучніше, людніше. А зараз ... Шкода, звичайно», – каже ще одна жителька Донецька.

«Хочеться побачити людей. Людей, щоб все ожило. Навіть цей м’яч, який крутиться [біля «Донбас Арени»]. Щоб в ньому теж було життя», – каже житель Донецька.

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