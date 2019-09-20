(Друкуємо мовою оригіналу)

Всё ещё красиво, но слишком призрачно. Там, где раньше были ровно подстриженные изумрудные лужайки – теперь вытоптанные тропинки, кочки и пожелтевшая трава. Вместо аккуратных кустов декоративных растений – заросли возле скамеек. Опустевшие аллеи, закрытые билетные кассы. И совсем безлюдно. Всё это парк у «Донбасс-Арены» в Донецке. Как сейчас выглядит бриллиант Донбасса и его окрестности? Мы прошлись.

Когда присылают фото из Донецка, начинаешь думать, что это просто раннее утро, поэтому людей почти нет. А потом вспоминаешь, что город просыпался очень рано, и там всегда было много людей. Если начать присматриваться к фото, видишь запустение и начинающуюся разруху. Особенно, в местах, которые раньше так много значили.

Одно из таких мест – стадион «Донбасс-Арена» и парк возле него. Билетные кассы закрыты уже 5 лет. Там больше не купишь билетов на домашние матчи «Шахтёра», матчи сборной Украины или Лиги Чемпионов. Команда выехала с началом боевых действий. Стадион остался без футбола. И кассы просто остались стоять одинокими ларёчками, на входе в парк у Арены.

Пустые лавки вдоль главной аллеи. Раньше там постоянно сидели пожилые люди и мамы с колясками из ближайших дворов. Теперь же со скамеек облущивается краска. А с дорожек кое-где выбивается плитка.

В середине аллеи перед стадионом встречает гранитный мяч с надписью «Шахтёр». Теперь это просто каменная глыба, которая больше не крутится на струе воды. Когда-то покрутить гранитный шар было любимым развлечением детворы и туристов. Но воду выключили (теперь это особый приз, по праздникам), и шар так и застыл, как и жизнь в Донецке.

С пруда возле стадиона исчез домик для уточек. Зато теперь утки могут спокойно гулять по территории, не опасаясь людей – возле стадиона малолюдно.

Аллеи, выложенные камнем, больше напоминают заброшенный парк. Трава выросла выше скамеек и заполонила собой пространство, где так любили гулять горожане. А раньше там устраивали пикники, гуляли босиком по лужайкам, проводили свадебные и семейные фотосессии и назначали свидания у букв «FCSD».

Буквы демонтировали несколько лет назад, под видом реконструкции после нападения вандалов. Но символ футбольного клуба так и не вернулся на своё место, как не вернулась на стадион и его команда. Об играх «Шахтёра» напоминают разве что портреты футболистов на чаше стадиона. Но ни фан-кафе, ни магазин, ни рестораны там не работают. Периодически функционирует только музей клуба.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безплатно). Ваше ім’я не буде розкрите)