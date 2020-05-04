Ми зібрали 3 тисячі вишиванок з усієї України та подарували їх дітям інтернатів Донецької та Луганської областей – волонтерка

Ніна Беліні – киянка, яка 2013-2014 року жила у Донецьку. За її словами, то був складний час для неї та її трирічної доньки. Вона алергік, й якось Беліні з донькою потрапила у дитяче інфекційне відділення – жінка познайомилася з лікарями, медсестрами, які опікувались дитиною та її мамою. З цього починались волонтерські справи Беліні. Вона купувала медикам необхідні для відділення речі: дитячі підгузники та каші, речі для діток, від яких відмовились батьки, іноді біля них чергувала… З цього почалося Нінине волонтерство.

– Влітку. Восени 2014 року дізналась, що снаряд портапив у кут стіни донецької «інфекційки». Телефонувала по знайомим телефоном і чула крики про допомогу. Також поспілкувалася з директором донецького сиротинця номер 1 «Малятко» – у них їжі лишалось на пару днів! Там виховувалось тридцятеро діток… Я почала шукати благодійні фонди та волонтеів – так познайомилася з командою «Волонтерська сотня Доброволя».

Її керівниця (і засновнниця) Наталя Воронкова за пів дня зібрала необхідний вантаж і відпрвила у Донецьк. Попросила мене «попрацювати» логістом – вести вантаж по телефону…Мені дуже сподобалась команда «Доброволі» і я лишилася з ними.

– Які найважливіші волонтерські проекти, на вашу думку, були втілені вами і колегами?

– Проєкт «Вишиванка»: ми зібрали 3 тисячі вишиванок з усієї України та подарували їх дітям інтернатів Донецької та Луганської областей. Ще був проєкт «Вертеп»: ми зробили з діаспорськими організаціями зі Старсбурга PromoUkraine та зі США Nova Ukraine трирічний проєкт для популяризації української традиційної культури.

– «Доброволя» допомагає окремим містам Донбасу?

– Точніше, здійснює там окремі соціальні проєкти: у Мар’їнці провели аукціон-продаж розмальваних ящиків з-під снарядів – отримали 2 мільйони гривень й ми придбали одяг учням шкіл № 1 і 2. Купили учбовий матеріал. У Маріуполі підтримуємо Центр опіки над дітками.

– Які потреби має армія?

– Потрібне грамотне керівництво держави. Виплекані на цій війні військові кадри безцінні, не треба їїм заважати.