(Друкуємо мовою оригіналу)

С начала оккупации Донецк изменился. Заросла «Донбасс-Арена», заметно опустели улицы, простаивают арендные и рекламные площади. С лица города были стерты многие украинские образы, вместо них появились русские. Но есть вещи, которые остались неизменными. Вот как описывает их в письме Радио Донбасс.Реалии дончанин.

Любители здорового образа жизни на набережной бегают, катаются на велосипедах, занимаются скандинавской ходьбой, играют в настольный теннис, качают мышцы на турниках. А с недавних пор тут катаются на байдарках по Кальмиусу. Очень часто тут можно встретить хозяев, прогуливающихся со своими питомцами. Добрые люди зачастую подкармливают уток хлебом, что вызывает улыбку и хорошее настроение. Заядлые рыбаки пытают свое счастье на побережье главной городской реки.

На шестом году военного конфликта днем на набережной почти никого нет. Лишь вечером эта местность начинает «оживать». Радует глаз одна пожилая пара, на вид лет 70-75. Бабушка с дедушкой ежедневно прогуливаются здесь вечером, крепко держась за руку и с улыбкой на лице.

Некогда одно из популярнейших мест для прогулок и встреч в Донецке – парк вокруг стадиона «Донбас-Арена». В дни матчей ФК «Шахтер» здесь бывало особенно много людей, болельщиков. Тут всегда царила праздничная атмосфера. Современный стадион европейского уровня, уникальный ландшафтный дизайн, хорошая транспортная развязка – все это говорило о развитой инфраструктуре в современной городе. До 2017-го года сюда еще приходили люди за «гуманитаркой» от фонда Рината Ахметова «Поможем».

Сегодня тут откровенно пустовато. Сотрудники стадиона хоть и следят за прилегающей территорией – убираю мусор, стригут газон – однако местами трава с человеческий рост. Более того, здесь неоднократно видели лису. Фото с рыжим зверем выкладывали в соцсети. Кстати, с прошлого года на спортивном объекте возобновили работу музея славы ФК «Шахтер» и стали проводить экскурсионные туры на «Донбасс-Арене».

И все же, простаивающий стадион, пустующие кассы – все это с ностальгией напоминает о бурном футбольном прошлом в городе. Эх, а ведь сегодня здесь могли бы проводить матчи Лиги Чемпионов УЕФА…

Все от мала до велика в Донецке обожают парк Щербакова (его полное название – центральный парк культуры и отдыха А.С.Щербакова). Вот уж где полно развлечений. Тут и аттракционы для детей и взрослых, катание на лодках и катамаранах, дискотеки, частые масштабные концерты и народные гуляния. Для любителей экстрима рядом расположен веревочный парк «Лень в пень». А с недавнего времени тут работает аттракцион «Адреналин троллей». На высоте 24-х метров можно прокатиться через весь ставок на специальном канате. Вот такая минута удовольствия стоит 400 руб.(160 грн).

В остальном в парке Щербакова все по-прежнему: фонтаны, ухоженные клумбы роз и чистые тротуары. Дельфинарий, к сожалению, сгорел ещё три года назад. А вот состояние аттракционов оставляет желать лучшего: их не ремонтировали и не реставрировали давно: местами ржавое железо и выцветшие краски на некоторых качелях. Хотя ценовая политика вполне приемлема: проезд на большинстве аттракционов стоит 40 руб.(16 грн.).

Несмотря ни на что, жизнь в городе продолжается, хотя смотрится все печально и уныло. А повсеместные флажки «ДНР» еще больше нагнетают обстановку. Горожане вспоминают, как хорошо было раньше, в мирное время, и как сейчас отстает Донецк в экономическом развитии. Больно осознавать, что в таких городах как Курахово и Волноваха жизнь бурлит похлеще, чем в самом областном центре. И все же у жителей Донбасса теплится надежда, что Донецк еще заживет прежней, мирной жизнью.

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