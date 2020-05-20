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Перестать стрелять непросто. За год президентства Владимиру Зеленскому не удалось добиться прекращения боевых действий на Донбассе. По данным СНБО, за год в зоне боевых действий было зафиксировано более 4,5 тысяч обстрелов. Почему столкновения продолжаются, и что сейчас думает Владимир Зеленский о своих заявлениях?

«Прежде всего, нужно прекратить огонь. Просто перестать стрелять», – говорил Владимир Зеленский во время своей предвыборной кампании. Сегодня во время пресс-конференции, отвечая на вопрос – не считает ли он свое заявление легкомысленным и не жалеет о том, что его делал, Владимир Зеленский ответил, что «просто перестать стрелять» – это сложный процесс. Он никогда не призывал, чтобы армия не отвечала. А хотел показать всему миру, что у Украины крепкая армия, но она не провоцирует.

Если бы та сторона просто прекратила стрелять, все бы закончилось

«Мы боремся за нашу страну. И если по нам стреляют, мы будем отвечать. Но первыми стрелять мы не будем. И если бы та сторона просто прекратила стрелять – выполнила минские и нормандские договоренности, все бы закончилось. Но они не знают, что с ними потом будет. Я имею в виду боевиков», – заявил Владимир Зеленский.

По словам президента, единственная, кто имеет влияние на группировки, – Российская Федерация. И она должна на них повлиять. А все информационные провокации, направленные против Украины происходят только потому, что они (группировки) не знают, что им делать с тем гуманитарным кризисом.

Он верит, что эту войну можно закончить – Литвин

По позиции президента видно, что планы закончить войну у него есть, он их не пересмотрел и еще не разочаровался в своей идее вести переговоры с Путиным, считает блогер Дмитрий Литвин. По его мнению, к фразе «нужно просто перестать стрелять» можно относиться по-разному – это дело интерпретации слов. Может, президент хотел сказать «нужно перестать стрелять России», но не сказал слово «России». В зависимости от отношения к Зеленскому, каждый слышит в его словах что-то свое.

Начало и конец этой войны – в Москве

«Что мы точно должны понять сейчас – что наши войска всегда отвечают на вражеский огонь. Что это не Украина виновата в этой войне. И если бы решение о завершении войны зависело от Украины, то война бы не начиналась даже. Начало и конец этой войны – в Москве. И если за счет дипломатических маневров, за счет какой-то риторики президент считает, что может подтолкнуть Путина к решению о прекращении войны, то это право президента. Его именно выбирали с этим мандатом – договариваться о мире», – считает Дмитрий Литвин.

Что же касается слов президента о том, что «та сторона» не перестает стрелять из-за того, что они не знают, что с ними будет – то, по мнению блогера, возможно, речь идет о людях, которые за счет войны подняли свой социальный статус, и завершение конфликта им невыгодно. Поэтому и продолжаются боевые столкновения.

За год в понимании войны эволюции не произошло – Басараб

У Зеленского ложное представление о войне на Донбассе, отсюда и ложные действия, считает политолог Михаил Басараб. По его словам, президент считает, что конфликт – совпадение различных обстоятельств, которые привели к противостоянию. И если прийти к определенным договоренностям по этим обстоятельствам, то конфликт прекратится. Однако, по мнению политолога, природа конфликта иная.

Российские политические элиты не видят возможным существование независимой Украины

«Есть другая позиция. Российский правящий класс, российские политические элиты не видят возможным существование независимой Украины. Поэтому то, что происходит на Донбассе и Крыму – это следствие целенаправленной политики России по уничтожению украинской государственности», – говорит Михаил Басараб.

По мнению политолога, при таком понимании войны на Донбассе Владимиру Зеленскому было бы понятно, что вести прямые переговоры с Путиным бесполезно. Однако за год такое понимание к нему не пришло.

Со дня инаугурации Зеленского 20 мая 2019-го и по 12 мая этого года всего было зафиксировано 4 тысячи 640 обстрелов, пишет аналитический портал «Слово і діло», ссылаясь на данные СНБО. Чаще всего для обстрелов использовались минометы. В результате чего 91 военнослужащий погиб и 489 получили ранения. Наиболее сложными месяцами в прошлом году были июнь и октябрь. В эти месяцы фиксировалось от 600 до более чем 700 обстрелов. Если брать 2020 год, то количество нарушений режима тишины снизилось по сравнению с прошлым годом. Однако стабильно в течении каждого месяца фиксировалось от 200 до 300 обстрелов.