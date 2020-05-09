Пропозиції Єрмака щодо учасників мінських переговорів: кого заплутає Київ?

Припинити війну на Донбасі можна лише завдяки прямому діалогу між Києвом і «ЛДНР» – так у бойовиків відреагували на заяву голови Офісу президента України Андрія Єрмака про необхідність залучення до переговорів у Мінську вимушених переселенців. На думку експертів, вустами бойовиків зайвий раз озвучена позиція Росії, яка постійно закликає до прямих контактів Києва і угруповань «ЛДНР». На що розраховують у президента Володимира Зеленського, вимагаючи участі переселенців із Донбасу на перемовинах з урегулювання конфлікту?

​ІНФОРМПРИВІД

В угрупованнях «ДНР»/«ЛНР»» виступили категорично проти залучення до роботи підгруп Тристоронньої контактної групи в Мінську вимушених переселенців.

Особи, які називають себе «міністрами закордонних справ республік», Наталія Никонорова і Владислав Дейнего в унісон розкритикували висловлену Андрієм Єрмаком (керівником Офісу президента України Володимира Зеленського) пропозицію «залучити до роботи в підгрупах ТКГ як запрошених осіб, які представляють окремі райони Донецької та Луганської областей, внутрішньо переміщених осіб, котрі були вимушені залишити ці райони після травня 2014 року». Єрмак зазначив, що учасники Тристоронньої контактної групи залучатимуть цих людей до дискусії, консультацій та узгодження питань, передбачених Мінськими домовленостями.

Никонорова і Дейнего стверджували, що Києву треба розмовляти не з переселенцями, а з представниками іншої сторони конфлікту – «народними республіками».

КОНТЕКСТ

Вимогу прямих контактів Києва і «ЛДНР» постійно висуває Москва, наголошуючи, що вона є лише посередником у врегулюванні. Зокрема, в листопаді минулого року міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поскаржився, що Зеленський, як і його попередник Петро Порошенко, відмовляється вести прямі переговори з «Донецьком і Луганськом». А Росія не може самостійно виконати Мінські угоди, бо «не є їхньою стороною».

Навесні нинішнього року очолюване Лавровим відомство звинуватило партнерів по «нормандському формату» – Україну, Німеччину та Францію – у «політичних іграх» і відкаті від «досягнутих і зафіксованих» спільних домовленостей Донецька, Луганська, Києва і ОБСЄ про створення так званої «консультативної ради» на переговорах у Мінську. МЗС Росії назвало ці домовленості «протоколом із чіткими завданнями на майбутнє», підписаним при «личном участии заместителя Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Д.Н.Козака и Главы Офиса Президента Украины А.Б.Ермака».

Росія не може самостійно виконати Мінські угоди, бо «не є їхньою стороною

11 березня цього року на зустрічі ТКГ у столиці Білорусі домовилися підписати рішення про створення такої ради. Офіційно документи зустрічі не були оприлюднені. Їх опублікувало видання «Дзеркало тижня. Україна».

Йшлося у виданні зокрема про те, що в так званій «консультативній раді» мають вести переговори по 10 представників України та ОРДЛО і «створення такої ради фактично зафіксує суб'єктність «ЛДНР». А Росія стає лише спостерігачем, разом із Німеччиною, Францією та ОБСЄ.

«Створення такої ради фактично зафіксує суб'єктність «ЛДНР»

Натомість Андрій Єрмак виключив можливість включення бойовиків до «консультативної ради при ТКГ». Водночас він не уточнював, як Київ може вплинути на відбір представників ОРДЛО, якщо Москва і бойовики наполягатимуть на своїх кандидатурах. А Володимир Зеленський зауважив, що підписаний у Мінську 11 березня протокол про створення «консультативної ради» в складі політичної підгрупи ТКГ жодним чином не легітимізує ОРДЛО. Президент України зазначив, що цей протокол носить декларативний характер.

А потім Єрмак та інші представники української влади заявили, що ОРДЛО чи то в цій «консультативній раді» чи завдяки іншому майданчику мають презентувати у Мінську не представники окупованої території, а вимушені переселенці. Власне, це давня ідея президента Зеленського: на переговорах у Мінську мешканців окупованих територій мають представляти саме переселенці з Донбасу. Він зокрема висловлював її в грудні минулого року. Водночас керівник Офісу Зеленського наголосив «на неприпустимості жодних переговорів з представниками невизнаних квазідержавних утворень».

НАСЛІДКИ

Як зауважила в коментарі Раді Свобода аналітик Центру досліджень проблем громадянського суспільства Марія Кучеренко, ініціатива Єрмака залучати так чи інакше переселенців до роботи у Тристоронній контактній групі в Мінську – це по суті згода й констатація нав’язаного Росією підходу.

«Замість того, щоб ігнорувати присутність цих членів незаконних озброєних формувань, які не є стороною ТКГ, Єрмак і Резніков (Олексій Резніков, перший заступник української делегації у Тимчасовій контактній групі в Мінську, віцепрем’єр з питань реінтеграції окупованих територій – ред.) пропонують противаги стосовно жителів ОРДЛО. І у цьому зв’язку важливо, що будь-які платформи суспільного діалогу не можуть і не повинні бути формалізовані. Тому ця ідея Єрмака приведе нас рівно до того, що чинна українська влада замість того, щоб заплутати росіян, вона зрештою заплутається сама.

Українська влада замість того, щоб заплутати росіян, вона зрештою заплутається сама

І можна не сумніватися, що Дмитро Козак (переговірник у Мінську від Росії, заступник керівника Адміністрації президента Росії – ред.) не раз і не два поверне Єрмака до того ж його підпису про створення «консультативної ради». Й не важливо, як це назвуть – «консультативна рада», діалоги, ще якось… Тут важливий сам факт, що це спілкування відбуватиметься в рамках ТКГ, бойовики таким чином усе більше отримують суб’єктності», – вважає Марія Кучеренко.

Зі свого боку, народний депутат від «Слуги народу», представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Галина Третьякова переконувала Радіо Свобода, що в будь-якому разі про надання суб’єктності бойовикам не може бути й мови.

«Україна – суверенна держава і склад делегації (у Мінську – ред.) ми можемо визначати на свій погляд. А стосовно заяв указаних «товаришів» (мають на увазі заяви Никонорової та Дейнего) й спершу варто подумати над тим, що таке суб’єктність. А потім робити заяви… Ми хочемо посилення на переговорах складової Київ-Москва. Цієї складової. Звісно, за присутності Організації з безпеки та співробітництва в Європі», – стверджувала Галина Третьякова.

Україна – суверенна держава і склад делегації ми можемо визначати на свій погляд

Андрій Єрмак також заявив, що українська влада прагне проведення місцевих виборів у жовтні цього року, в тому числі в ОРДЛО. Але це можливо за певних умов.

«Виборів під дулами автоматів не буде. Для початку необхідний контроль над кордоном, можливо спільно з міжнародними інституціями, потрібна безпека і тільки потім вибори», – підкреслив Єрмак.