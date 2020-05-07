Умовою для виборів на Донбасі є контроль України над кордоном – дипломат США

Вибори на Донбасі можливі лише за умов припинення вогню, виведення Росією військ та переходу до України контролю над її кордоном, заявив заступник помічника держсекретаря США Джордж Кент під час онлайн-дискусії у «Фонді Маршалла». Про це повідомляє «Голос Америки».

«Перед тим, як навіть почати говорити про умови для проведення місцевих виборів, необхідно гарантувати безпеку. Україна має отримати контроль над її міжнародним кордоном. Я думаю, президент Зеленський та його команда чітко визначила свою позицію. Вони чітко висловили свої наміри досягти мирного розв’язання конфлікту. Так що це залежить від того, чи мають бажання Путін та його команда припинити війну та припинити вбивати громадян іншої країни та території цієї країни», – сказав посадовець.

Головним інструментом розв’язання конфлікту на Донбасі залишаються Мінські угоди, додав відповідальний за політику США щодо України Джордж Кент.

«Це війна, яку розв’язала Росія. І Росія може її припинити. Російські сили продовжують вбивати українців на українській території. Вони порушували Мінські домовленості з моменту підписання. Це війна, в якій продовжують гинути люди. Українці гинуть на своїй власній території. І саме Росія повинна виконати зобов’язання, яка вона на себе взяла», – наголосив американський дипломат.

Раніше цього тижня голова Офісу президента України Андрій Єрмак висловив сподівання, що «нам вдасться провести місцеві вибори на всій території України, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що проведення місцевих виборів на територіях, непідконтрольних українській владі, можливе відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв.