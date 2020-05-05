Єрмак сподівається на вчасне проведення місцевих виборів, зокрема на окупованих територіях

Дата місцевих виборів в Україні, запланованих на 25 жовтня 2020 року, наразі залишається без змін, заявив під час онлайн-конференції, організованої вашингтонським аналітичним центром Atlantic Council, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

«Я дуже вірю, що нам вдасться провести місцеві вибори на всій території України, у тому числі на сьогодні непідконтрольних територіях, загалом на всій території нашої країни. І ці вибори, за українським законодавством, базуючись на всіх принципах Копенгагенської конвенції, будуть дуже потужним шляхом для припинення війни на Донбасі», – заявив Єрмак.

Як стверджує голова ОПУ, виконання принципів Копенгагенської конвенції дасть «можливість виконати всі українські умови з безпеки, а саме – виведення іноземних формувань, передачу кордону під контроль України та інші».

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що проведення місцевих виборів на територіях, непідконтрольних українській владі, можливе відповідно до законодавства України та стандартів ОБСЄ на основі копенгагенських критеріїв.