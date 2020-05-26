COVID-19 і боєздатність російської армії: чи змусить криза Путіна економити на озброєнні

Росія – на другому місці у світі за кількістю хворих на коронавірус. Про тяжкі наслідки епідемії COVID-19 для економіки країни відкрито говорять в уряді. Що чекає російську армію? Чи змусить криза Путіна економити на новому озброєнні? Як вплине на війну на Донбасі? Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Стрільби у горах Північного Кавказу, бомбардувальники у Ростовській області, танки під Оренбургом і десантування біля Нижнього Новгороду – російська армія тренується, попри пандемію коронавірусу.

На тлі НАТО, яке фактично припинило міжнародні навчання, Росія не знижує рівень бойової підготовки

«Коли ми подивимося на бойову оперативну підготовку збройних сил Російської Федерації, то на тлі НАТО, яке фактично припинило міжнародні навчання, Росія не знижує рівень бойової підготовки. Більше того, демонструється те, що інтенсивність заходів буде підвищуватись навіть у складних умовах коронавірусу, тобто жодне навчання поки що в Росії не було скасоване», – зазначає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

На пропагандистських кадрах із навчань, які знімає телеканал російського Міноборони «Звезда» – військові часто без масок. І, що не дивно в армії, не дотримуються дистанції. За офіційними даними, хворих у російській армії усього кілька тисяч. Але є доволі показовий приклад – парад, який готували до 9 травня.

У мережі чимало кадрів із репетицій, у яких брали участь тисячі російських військових, в той час, як в Російській Федерації уже оголосили «неробочі дні», тобто загрозу розуміли. Згідно з даними видання «Проект», репетиції спричинили зараження щонайменше 376 осіб.

І це автори розслідування поспілкувались з курсантами і військовослужбовцями лише шести підрозділів. Загалом, до параду готувались 40 частин – 15 тисяч чоловік.

Парад був перенесений тільки 16 квітня рішенням Володимира Путіна



«Репетиції все одно тривали, військових возили на спеціальних автобусах в Алабіно – місце в Підмосков’ї, де точна копія Червоної площі. Парад був перенесений тільки 16 квітня рішенням Володимира Путіна.

Чому так довго ухвалювали рішення про перенесення параду можна тільки здогадуватися. Але, скажімо так, ми припускаємо, що парад – це така ідеологічна системоутворююча річ», – зазначає співавтор розслідування, кореспондент «Проекту» Юлія Лук’янова.

Людський фактор у боєготовності військових частин, звичайно, важливий, але коронавірус через економіку може впливати і на переозброєння армії.

У Росії діє держпрограма до 2027 року. Наприклад, за останніми даним Міноборони Російської Федерації – до кінця року тільки у сухопутні війська надійде 120 танків, 160 бойових машин піхоти, 460 бронетранспортерів, десятки новітніх бронеавтомобілів, 35 гаубиць, 30 реактивних систем залпового вогню, ну і ще багато чого.

Питання: через низькі ціни на нафту, чи будуть гроші?

Вони не зупиняться, але падіння темпів, скорочення річної програми, я думаю, це безумовно

«Всі основні корпорації, структури, держкорпорації і так далі оборонки включені в список 600 основоположних підприємств, яким держава надаватиме фінансову підтримку. Говорити про те, що вони зупиняться – вони не зупиняться, але падіння темпів, скорочення річної програми, я думаю, це безумовно. Просто інакше бути не може, розумієте, вони ж теж частина країни, частина нашої економіки», – каже російський військовий експерт Вадим Лукашевич.

Наприкінці минулого року Володимир Путін заявив, що кількість сучасної техніки у російській армії досягла 68%. Уже найближчим часом планували вийти на рівень 70%. І, можливо, темпи переозброєння збавляти не будуть. Ще на початку квітня прем’єр-міністр Російської Федерації заявив про підтримку оборонно-промислового комплексу.

Росія скорочує терміни для виконання державної програми з закупівлі озброєння та військової техніки



«За державною програмою до 2027 року передбачалося, що Російська Федерація закупить певний обсяг озброєння, військової техніки. Зараз цей термін перенесений з 2027 року до 2024 року. Ще один аспект – це якщо раніше було квартальне фінансування, то зараз вже вони передбачають 80% фінансування по тим контрактам, які є. Ми маємо картину, що Російська Федерація фактично скорочує терміни для виконання державної програми з закупівлі озброєння та військової техніки», – зазначає головний редактор журналу Ukrainian defense review Антон Міхненко.

І тут, за словами експерта, існує декілька варіантів. Або влада Російської Федерації розуміє, що грошей у майбутньому не буде і економити доведеться навіть на армії. Або все простіше – у 2024 році президентські вибори. І перед ними потрібно заявити про чергові успіхи. До того ж не лише в модернізації армії, але і на міжнародній арені.

Єдиний інтерес до Путіна – це його здатність створювати конфлікти і потім їх врегульовувати

«Єдиний інтерес до Путіна – це його здатність створювати конфлікти і потім їх врегульовувати, такий рекет 1990-х років. Створюєш проблему, а потім кажеш запрошуйте мене «парішать вопроси» в Берлін чи на «нормандську зустріч», я приїду. Мовляв, я скажу – вони припинять стріляти, не скажу – не припинять стріляти. Це говориться відверто, це демонструється відверто, тому я впевнений що на Донбасі буде і загострення знову, і буде шантажування Зеленського тим, що він встановив собі рік на врегулювання конфлікту», – каже Михайло Самусь.

Цього року наймасштабніші навчання Російської Федерації – «Кавказ-2020». Як вважає Михайло Самусь, участь братимуть понад 100 тисяч військових і залучити до них можуть 8-му армію, до складу якої, за даними українського Міноборони, входять так звані армійські корпуси незаконних угруповань «ЛНР» і «ДНР».

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