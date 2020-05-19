Відео з камери снайпера: штаб ООС показав російський спецназ на Донбасі

Новий доказ участі Росії у війні на Донбасі. Штаб української армії опублікував особисті відеозаписи снайперів, які зроблені на передовій під час виконання бойових завдань. У кадрі – сучасна зброя. У штабі операції Об’єднаних сил впевнені: на відео – російські військовослужбовці. Про це – у матеріалі журналістів спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

Снайперська група пересувається окупованою частиною Донбасу. Військові, схоже, тільки-но прибули на цю ділянку фронту. Місцевий бойовик проводить групу передовими позиціями.

Судячи з діалогів, місцевість для групи не надто знайома. Місцевих бойовиків снайпери розпитують, яка зараз ситуація на цій ділянці фронту.

– «Привіт, хлопці. Ну, як у вас тут? РПГ не стріляє?

– Ні, тихо.

– Перестали стріляти?

– Навіть дихати перестали в наш бік», – спілкуються бойовики.

Снайпери прямо говорять, для чого вони на передовій: «Та ми на***рили скрізь. Видно, цинк пішов. І, с*ка, не вилазять. Треба і тут, щоб вилізли і тут наловити ще. Щоб вони взагалі голову не піднімали».

Ці кадри на передовій зняті нашоломною камерою. Подібні використовують в роботі журналісти. У військових конструкція трохи інша, але принцип той самий.

Відео опублікував штаб ООС. Але от яким чином воно потрапило до них в руки, українські військові не кажуть, обмежуючись загальною фразою: «провели спецоперацію». Звичайно, відразу виникає запитання: а навіщо взагалі снайперам знімати свої дії?

Майже в усіх підрозділах зараз намагаються використовувати нашоломні камери

«Це не є нетиповим. Майже в усіх підрозділах зараз намагаються використовувати нашоломні камери, щоб потім можна було проаналізувати, що було зроблено так, що не так. Збоку завжди краще видно. Особливо, коли трапляється якась помилка, тоді дуже просто розібратися в деталях», – пояснює інструктор зі снайпінгу фонду «Повернись живим» Руслан Шпакович.

У штабі ООС вважають, що в кадрі – російські військовослужбовці. Зокрема, заявляють про снайперів Центру спеціального призначення ФСБ Російської Федерації. Ми попросили фахівців проаналізувати опублікований відеозапис, щоб дізнатися більше про те, хто, як і з якою зброєю воює по той бік лінії фронту.

«Думали, у вас тут ще пострілюють. Більше йти ж нікуди. Ну, гаразд, сподіваємося вилізуть», – говорить снайпер.

Перше, що привертає увагу – автомати, якими озброєна група.

«Одна з останніх модифікацій АК, яка вже була розроблена після розвалу Радянського союзу. Тому вважається, що автомат АК-105 – це автомат, який не може ніяким чином бути знайдений, як казали, в шахтах або відділках міліції, чи в музеях», – каже засновник школи снайперів «Combat-ua» Павло Кащук.

Це Accuracy International – західного зразка гвинтівка. Вони цією зброєю хизуються



Звісно, для снайперської групи, це не головна зброя. Але одну з гвинтівок також досить добре видно на відео.

«Це Accuracy International – західного зразка гвинтівка. Прийнята на озброєння багатьох російських спецпідрозділів. Це не секрет. Вони цією зброєю хизуються. І це один з визнаних у світі лідерів у виробництві такої спеціалізованої снайперської зброї», – каже Павло Кащук.

«338 Lapua Magnum – це дуже популярний серед снайперів калібр для далекої роботи», – додає Руслан Шпакович.

«Саме з такої ж гвинтівки кілька років тому в Афганістані зафіксований відомий рекорд англійського снайпера – два з половиною кілометри», – зазначає інструктор зі снайпінгу Іраклі Курасбедіані.

На оприлюдненому відео ми бачимо двох снайперів. А ось завдання третьої людини в кадрі – не стріляти, а захищати групу. У нього в руках – техніка, яка на Донбасі поки зустрічається вкрай рідко. Це рушниця для радіоелектронної боротьби.

«Інструмент радіопригнічення. Точково вона може впливати на органи чуття дронів, глушити сигнал або навіть садити», – каже Павло Кащук.

«По тактиці, зрозуміло, вони себе захищають. Бачачи такі активні пересування групи 5-6 осіб, хтось спокійно міг побачити і нанести удар, кілька залпів міномета і все – ця дорога група накрилася б за хвилину», – пояснює Іраклі Курасбедіані.

Втім, не ця техніка здивувала фахівців найбільше. Ось фрагмент розмови, коли снайпери готуються до роботи: «Треба бути акуратнішими, тому що вони чатують. Треба акуратно прилад виставляти, поетапно, потихеньку».

Цей прилад також добре видно в кадрі. Саме ця техніка, за словами фахівців, найдорожча в екіпіруванні групи. Йдеться про французьку систему спостереження JIM LR.

Функцій дуже багато: він має і тепловізор вбудований, і камеру, і фотоапарат, і далекомір лазерний



«Функцій дуже багато: він має і тепловізор вбудований, і камеру, і фотоапарат, і далекомір лазерний. Тобто, це прилад, який може вести спостереження за допомогою лептопа, віддалено. Дуже-дуже цікава річ, хотілось би теж потримати таку річ в руках, але у нас поки що таких приладів немає», – зазначає Руслан Шпакович.

В мережі є фото одного зі змагань російських спецпідрозділів зі снайпінгу. Їх проводили кілька років тому – і тоді в кадр фотографа потрапила як гвинтівка Accuracy, так і система JIM LR. І саме таке озброєння зафіксували у снайперської групи на Донбасі.

Дуже важко підрозділам зібрати таке обладнання на одну невелику групу. Інших варіантів, як що це військові Росії, практично немає

«Якісний тепловізор, а там два тепловізори, коштує в середньому 10-15 тисяч доларів. Гвинтівка – в районі 10-15 тисяч доларів. Прилад для спостереження – це суто військове обладнання, яке продається тільки для державних структур, можна оцінити це в близько 30 тисяч. Дуже важко підрозділам зібрати таке обладнання на одну невелику групу. Це дуже дорого. І це вказує на те, що вони забезпечуються державою. Інших варіантів, як що це військові Російської Федерації, практично немає», – наголошує Руслан Шпакович.

За даними штабу ООС, відео снайпери знімали 26 і 27 лютого цього року в районі селища Донецьке, що на окупованій частині Луганської області. Саме в цей час від снайперського вогню там загинув сержант 93-ї бригади ЗСУ Володимир Федченко. Ще один український військовослужбовець був важко поранений.

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